Nézze meg, melyek a világon a legnépszerűbb úti célok

Izland fővárosa, Reykjavík lett a legnépszerűbb célpont a Trivago most közzétett felmérésében. A szálláskereső ollal az elmúlt két év áradatait és kereséseit összevetve állította fel a sorrendet. Izlandról és fővárosáról az Origo utazás rovata is több beszámolót írt már, egyet itt olvashat például róla. Reykjavík ráadásul könnyen és olcsón megközelíthető, hiszen közvetlen fapados járat van oda Budapestről.

A második helyezett a népszerű kubai üdülőhely, Varadero lett a listán. Oda már jóval drágább eljutni, és bár az ottani all inclusive szállodákban eléggé elszeparáltan pihennek a nyaralók, a kubai valóság oda is beszűrődik, ahogy az ebből a beszámolónkból kiderül.

A tízes listán mindössze egy ország van, amelyik két várossal is képviselteti magát. A spanyolországi Alicannte és Torrevieja ráadásul egymáshoz is közel van, előbbibe pedig fapados járattal is el lehet repülni Budapestről. Itt olvashatja róluk beszámolónkat.

A tízes toplista

1. Reykjavík, Izland

2. Varadero, Kuba

3. Fethiye, Törökország

4. Alicante, Spanyolország

5. Malacca, Malajzia

6. Cartagena, Kolumbia

7. Cancún, Mexikó

8. Fokváros, Dél-Afrika

9. Crikvenica, Horvátország

10. Torrevieja, Spanyolország