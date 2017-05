Budapest szépsége Párizséval és Rómáéval vetekszik, ugyanakkor hihetetlenül olcsó – írja a Ryanair utazási blogja, az Into the Blue legfrissebb posztjában. A szerző a romkocsmák és gyógyfürdők szokásos bemutatásán túl beszámol a gasztroélvezetekről, a barlangok felfedezéséről és a Flippermúzeumról is. A fapados légitársaság az alábbi klippel csalogatja az utasokat a magyar fővárosba.