A kínaiak megépítették a világ legnagyobb küllőtlen óriáskerekét

A kínai Vejfangban megépítették a világ legnagyobb küllők nélküli óriáskereket, amelyet hamarosan a közönség számára is megnyitnak. A 145 méter magas kerék váza nem mozog, csak a 36 kocsi, amelyek mindegyike 10 utast tud szállítani.

Az új látványosság további különlegessége, hogy egy 540 méter hosszú hídra építették, amely a Pajlang folyót keresztezi. Építéséhez 4600 tonna acélt használtak fel.

Az óriáskerék 28 perc tesz meg egy kört, így bőven lesz idő panorámafotókat és szelfiket készíteni róla. Sőt, a képeket azonnal meg is lehet osztani, mert minden kocsi wifivel is el van látva. Ha pedig valaki unja a panorámát, akár tévézhet is, mert képernyőket is beszereltek – írja a Daily Mail.