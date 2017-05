Díjat nyert az OzoneTv útifilmje

Első helyezett lett az expedíciós- és útifilm kategóriában az OzoneTv alkotása a Gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztiválon. Az OzoneUtazás filmje Tatárföldre kalauzolja el a nézőket. A filmet Bárány Róbert szerkesztő-műsorvezető, Molnár Gábor operatőr és Szekeres Zoltán vágó készítette. Az OzoneTv tulajdonosa a New Wave Media Group, amely az Origót is kiadja.

A hely atmoszférája

Bárány Róbert az Origónak elmondta, hogy mindössze négy nap alatt forgatták le a filmet, ami ebben a műfajban rövidnek számít. A helyszíneket előre eltervezték, de az interjúkat csak helyben szervezték le, így az alkotásban sok dolog spontán született. „Tatárföld számomra is ismeretlen volt a forgatás előtt, de felülmúlta a várakozásaimat" – idézte fel emlékeit a film szerkesztő-műsorvezetője. Az utazásról Bárány Róbert az Origo utazás rovatában is beszámolt, ezt itt olvashatja el. Aki pedig a filmre magára kíváncsi, alább megtekintheti.

"Nagyon örülünk, hogy a tavalyi, Albániával aratott győzelmünk után idén is meg tudtuk ismételni ezt a teljesítményt Tatárfölddel" – mondta Bárány Róbert a díjjal kapcsolatban. A szerkesztő elárulta, hogy nem igazán számítottak az elismerésre. Amikor ezeket a filmeket készítik, akkor nem a díjak bűvöletében élnek. Másrészt pedig nagyon színvonalas ez a verseny, ők pedig elég önkritikusak.

Persze most nagyon boldogok vagyunk! Hihetetlen, hogy kinőtte magát ez a történet! Ami úgy indult, hogy néztem egy külföldi utazós mozit, és elégedetlen voltam. Mindig is sokat utaztam, és óriási hiányérzetem volt, mert nem éreztem a hely atmoszféráját a mozi által, mert az egész túl steril volt" – számol be a kezdeti motivációról, ami elindította ezen az úton. – Úgy néz ki, ez a kis, kanapén született, dühös agyszülemény mára megtalálta az útját. Elég jó ez az érzés."

A szombaton a Gödöllői Királyi Kastély Lovardájában tartott gálán huszonkét elismerést osztottak ki. Lerner Balázsnak ítélték oda idén a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Méditanácsa által támogatott Gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztivál fődíját, eddigi munkássága, valamint idei filmje, a Budapest Inferno - A Molnár János-barlang titka elismeréseként. A legjobb természetfilmnek járó elismerést Török Zoltán kapta, Lemming - A messzi észak aprócska ura című filmjéért. A szakmai zsűri döntése alapján a legjobb tudományos ismeretterjesztő film 2017-ben a David Attenborough - Fény a földön című film. Természet- és Környezetvédelem témájában, a legjobb televíziós produkciók kategóriában megosztott első helyet kapott két amerikai film, a Naledi: Egy bébi elefánt meséje és a Következmények kora, a legjobb rövidfilm kategóriában pedig A láthatatlan határ című belga-argentin alkotás nyerte el a legjobbnak járó díjat.