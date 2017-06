Változik a becsekkolás szabálya a Ryanairnél

A korábbi utasbosszantó lépés után most egy könnyebbség.

A Ryanair az eddigi 30 napról 60 napra emeli az utazás előtti online becsekkolás lehetőségét azok számára, akik fizetnek az ülőhelyválasztásért. Az ír fapados társaság a Mindig jobbak leszünk elnevezésű program legújabb elemeként tálalta a változást – írja a Travel Mole.

A Ryanair tavaly novemberben módosította legutóbb a becsekkolás szabályait, akkor igencsak bosszantó módon. Azok számára ugyanis, akik nem fizetnek a fix ülőhelyért, a korábbi egy hét helyett mindössze négy napra szűkítették a becsekkolási lehetőséget az indulás előtt (a legkésőbbi időpont továbbra is az indulás előtt két óra).

A korábbi lépés azért okozott kényelmetlenséget az utasoknak, mert sokan már az indulás előtt becsekkoltak a visszafelé tartó járatukra is. Nekik most keresni kell külföldön egy internetkávézót, egy ingyenes wifit, vagy vállalniuk kell a magas roamingdíjat, hogy elvégezzék a visszaút előtti becsekkolást. Ezt a Ryanair mobil applikációjával is el lehet végezni, ám érdemes figyelni arra, hogy egy sor repülőtéren még nem fogadják el az okos telefonra érkező beszállókártyát. A beszállókártya újrakiállítási díja a reptéren 5100 forint, a reptéri becsekkolás pedig 17 500 forintba kerül.

A Ryanair nyilván mindkét lépésével ösztönözni szeretné a fix ülőhelyfoglalást. Ennek díja jelenleg 700 forinttól kezdődik.