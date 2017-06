Kirúgták a repülőről a pólójuk miatt a lánybúcsús társaságot

Egy 18 nőből álló társaság a Jet2 légitársasággal szeretett volna eljutni Mallorcára az angliai East Midlands repülőtérről, az ott tervezett lánybúcsú azonban nem jött össze. A személyzet ugyanis leszállította őket, mert a pólójukon megbotránkoztató felirat volt: BITCHES ON TOUR, azaz kurvák túrán.

Emma Green, a menyasszony a Sunnak elpanaszolta, hogy tönkretették a hétvégéjüket. Mint mondta, senki nem tette szóvá a pólójuk feliratát egészen addig, amíg meg nem kérték őket a fedélzet elhagyására.

Mindannyian komoly munkát végző nők vagyunk, a legtöbben a 30-as, 40-es éveinkben. Én értelmi fogyatékos betegeket gondozok, és nem vagyok bajkeverő. Nem érdemeltük meg ezt a bánásmódot, és ha megkértek volna minket, mindannyian letakartuk volna magunkat" – idézi a lap Emma Greent.

Másképp emlékeznek rá

A Jet2 szóvivője másképp idézte fel a történteket. Szerinte a beszálláskor társaságot emlékeztették a társaság szabályzatára, amely szerint trágár feliratú pólóban nem lehet repülni. A társaságot többször felszólították arra, hogy váltsanak ruhát, vagy takarják be magukat. A váróban többek között a reptéri rendőrség is megkérte őket erre. A fedélzeten a csoport több tagja is figyelmen kívül hagyta a felszólítást, noha ott családok voltak kis gyerekekkel. Ezért döntöttek a leszállításukról. A légitársaság a többi utastól elnézést kért a késésért.