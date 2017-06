Vonakodnak kártérítést fizetni a fapados cégek

Leszerepeltek a fapados cégek azon a ranglistán, amelyet az AirHelp állított össze több területet vizsgálva. A diszkont légitársaságok nem a járatok pontosságában, de még nem is annyira a szolgáltatások minőségében teljesítettek rosszul, hanem abban, ahogy az utasaik kártérítési panaszait kezelik.

Az AirHelp, amely egyébként a járatkésések miatt kártérítések behajtásában közvetít, három tényezőt vett figyelembe az összesített pontszám kiszámításánál.

Járatok pontossága

Minőség és szolgáltatások (a Skytraxresearch.com adatai alapján)

Kártérítési panaszok kezelése

Mikor jár kártérítés? Az utasnak 250 és 600 euró (78 ezer és 187 ezer forint) közötti kártérítés jár abban az esetben, ha a légitársaság megtagadja tőle a beszállást, törli a járatot, vagy több mint három órát késik. A kártérítés pontos összege a megtett távolságtól és a késés időtartamától függ (pontos nagysága itt található). A rendelet csak akkor alkalmazható, ha az EU valamely országából indul a gépünk bármely országba a világon, illetve, ha az EU valamely országába közlekedik a repülő az unió határain kívülről (feltéve, ha egy EU-tagállam által megadott működési engedéllyel rendelkezik a légitársaság). Rendkívüli körülmények esetén a légitársaság mentesül a fizetés alól. Akkor sem kell fizetnie, ha 14 nappal az utazás előtt értesíti az utast a törlésről, de természetesen ilyenkor is köteles ingyen átfoglalni párhuzamos járatra.

A kártalanításon túl a reptéren biztosítandó szolgáltatások attól függetlenül járnak az utasnak, hogy hibáztatható-e a légitársaság a fennakadásért. Tehát sztrájk, vagy köd miatti hosszú késés, törlés esetén is kommunikációs lehetőséget kell felajánlani az utasnak, szállást is kell biztosítani, és el is kell szállítania az utast a hotelbe. Ez tömeges törlések esetén meghaladja légitársaság képességeit, jó, ha az utas maga intézkedik, de mindenről számlát kér, hogy költségeit utólag meg tudja téríttetni.

Az összesített rangsor élén hagyományos légitársaságok állnak, ami nem meglepő. Az már inkább, hogy a többi listához képest – az összetettebb módszer miatt – több eltérés is mutatkozik. Az élen szereplő Singapore Airlines, Etihad Airways és Qatar Airways más összehasonlításokban is jól teljesít, de az Austrian Airlines, a kanadai Air Transat vagy az olasz Air Dolomiti előkelő helyezése szokatlan. Meglepő az is, hogy az Emirates csak a 15. helyre szorult, de a Lufthansa 27. vagy a Turkish Airlines 31. helye is elgondolkoztató.

A legjobb tíz légitársaság

(az összesített pontszám alapján)

1. Singapore Airlines

2. Etihad Airways

3. Qatar Airways

4. Austrian Airlines

5. Air Transat

6. Air Dolomiti

7. British Airways

8. Virgin Atlantic

9. Air Lingus

10. TUI Fly

Versenyben a fapadosok

A három nagy európai fapados légitársaság versenyében, amelyek a budapesti forgalomból is jelentős szeletet hasítanak ki, szintén akadnak meglepetések. A Ryanair, amely 2014-ben indította el a Mindig jobbak leszünk programját, és azóta valóban számos utasbarát intézkedést hozott, csak a 83. lett a 87 vizsgált társaságból. Noha a járatok pontossága nagyon jó, és a szolgáltatások minősége is átlagos, a panaszok kezelésében a legrosszabb helyezést kapta a brit Monarch Airlines-szal közösen. Ennek oka az lehet, hogy az ír fapados cég szabályzatában kikötötte: az utasnak közvetítő bevonása előtt közvetlenül hozzá kell fordulnia kártérítési követelésével, és csak ír bíróság dönthet a vitás esetekről.

A tíz legrosszabb légitársaság

(az összesített pontszám alapján)

78. Air China

79. Gulf Air

80. Pakistan International Airlines

81. China Eastern Airlines

82. Egyptair

83. Ryanair

84. Monarch Airlines

85. Tunisair

86. SmartWings

87. Bulgaria Air

A Wizz Air a 49. az összesített listán, ami az jelenti, hogy a legjobb a pontszáma a nagy fapadosok közül. Pontosságban és minőségben a Ryanairrel azonos értékelést kapott, de a kártérítési kérelmek kezelésében sokkal jobbat. A 73. helyen lévő EasyJet a szolgáltatások terén két társához hasonlóan szerepelt, de a járatok pontosságában rosszabbul teljesített, a panaszok kezelésében pedig a kettő között. Érdekesség még, hogy a fapados ranglistákat rendre megnyerő Norwegian is csak a 71. az AirHelp rangsorában.