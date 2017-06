Veszélyben a nők a világ egyik legszebb romvárosánál

Figyelmeztetést adott ki a brit külügyminisztérium Kambodzsára – írja a Travel Mole. A tárca arra figyelmezteti a nőket, hogy fokozott óvatosságot tanúsítsanak Siem Reap városában. A világhírű Angkor turistáit kiszolgáló település központi utcáján, a Pub Streeten az utóbbi időben több magányos nőt is szexuális céllal támadtak meg olyan motorosok, akik taxisnak adták ki magukat. „Mindig legyenek észnél, különösen, ha egyedül sétálnak" – áll a minisztérium tanácsában.

Angkor neve szó szerint fővárost vagy szent várost jelent. Ez volt a központja az időszámításunk szerinti 9. és 12. század között virágzó khmer birodalomnak (a khmerek ma is 90-95 százalékát teszik ki Kambodzsa lakosságának). Építészeti szempontból azért különleges a hely, mert az egyes uralkodók alatt eltérő hatások érvényesültek, így aztán bőven lehet találni hindu és buddhista emlékeket is.

A 13. század után a sorozatos sziámi (thai) támadások miatt a város fokozatosan kiürült, 1432-ben pedig a királyi udvar átköltözött Phnom Penhbe, a mai fővárosba. Bár a templomok ezután is működtek, sőt néhány nyugati misszionárius a 16. és 19. század között is eljutott ide, az elfeledett város "felfedezését" Henri Moulhot francia felfedezőnek tulajdonítják, aki 1860-ban járt ott, és könyvet is írt róla. Tény, hogy az ő munkájának köszönhetően nőtt meg az érdeklődés Angkor iránt, majd kezdődött meg a dzsungel által benőtt, elhagyott területek feltárása, ami a mai napig tart.

Tömeg és rendetlen turisták

Angokorból, illetve Siem Reapból eddig nem tűnt veszélyes helynek a turisták számára. Inkább az oda látogatók viselkedése okozott gondot a helyieknek. Nemrég például kitiltották a légi felvételeket készítő drónokat a romváros területéről. Korábban a hiányosan öltözködő és a műemlékeket megrongáló turisták miatt kellett viselkedési kódexet írni.

Egyre nagyobb probléma a tömeg is Angkorban, amelyet az UNESCO 1992-ben vett fel a világörökségi listájára. A turistaáradatról itt írtunk, itt pedig egy time-lapse felvételt láthat a romokat hangyaként ellepő turistákról.