360 fokban nézhet körbe kevéssé ismert magyar tájakon

A belföldi utazást népszerűsítő kampányt indított a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ), amelyben magyarországi úti célok, kulturális és természeti értékek bemutatásával belföldi utazásra ösztönzik a magyar utazni vágyókat.

Az augusztus végéig tartó, Magyarország rád vár! szlogennel indult kampánytól a hazai úti célok iránti érdeklődés erősödését, valamint az utazási időtartam és a belföldi vendégéjszakák számának növekedését várja az MTÜ. A kampány célja, hogy mind több utazót győzzünk meg arról, hogy nemcsak Ausztriába, Horvátországba vagy az Égei-tenger partjára érdemes elutazni - fogalmazott a közleményben Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója.

Az MTÜ a magyar háztartások utazási szokásait vizsgáló idei kutatása szerint, amennyiben lenne jobb minőségű, de elérhető árú szolgáltatás, és ha reklámoznák a kevésbé ismert, de érdekes helyszíneket, azaz a rejtett kincseket, akkor akár hosszabb időre is maradnának a családok egy-egy helyen. A felmérés szerint az is jelentős tényező, hogy van-e a helyszínen vagy a környékén fesztivál, kulturális rendezvény vagy tematikus út.

A kampány kevésbé ismert belföldi kulturális, épített és természeti értékeket mutat be és népszerűsít. A kampány három érték – a Fertő tavi cölöpházak, a Balaton-felvidéki Hegyestű és az egerszalóki sódomb – megjelenítésével indult, amelyeket további inspirációt adó attrakciók követnek majd.

Az MTÜ minden eddiginél hangsúlyosabb szerepet szán a digitális kommunikációnak: külön kampányweboldalt indít és üzemeltet fedezdfel.itthon.hu címmel, valamint közösségi média aktivitásokat is tervez. Az ügynökség a legnagyobb nyári fesztiválokra is készül: a soproni Telekom VOLT Fesztiválon, a zamárdi Balaton Soundon vagy a budapesti Sziget Fesztiválon mobiltelefonon is könnyen elérhető bemutatókkal, 360 fokos interaktív túrákkal és egyéb digitális, például virtuális valóság megoldásokkal hívják fel az adott fesztiválra látogatók figyelmét a környéken lévő attrakciókra.