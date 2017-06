Ezek a legolcsóbb és legdrágább tengerparti strandok

A világ legolcsóbb strandjáért Vietnamba kell menni, legalábbis a Beach Price Index szerint, amelynek legfrissebb változatát a Telegraph ismerteti. A felmérés 310 tengerparti szakaszt vizsgált 70 országból aszerint, hogy egy átlagos strandolás alatt mennyit költ a nyaraló. Ennek kiszámításához a következő termékek árát vette alapul:

200 ml 30-as faktorú naptej

fél liter ásványvíz

330 ml üveges sör

egy jégkrém

ebéd egy főre itallal és desszerttel

A legolcsóbb strand Cua Dai lett a gyönyörű folyóparti város, Hoi An mellett. Az említett termékekért itt mindössze of 10,56 fontot, azaz 3800 forintot kell fizetni. Ez ugyan valamivel több, mint tavaly, de így is a legolcsóbb lett az idei listán. Az első húszban egyiptomi, indiai és német strandok szerepelnek többnyire. A legolcsóbb európai partszakasz a horvátországi Zadarban van a felmérés szerint.

A húsz legolcsóbb strand

1. Cua Dai Beach, Hoi An, Vietnam - total cost of five items* - £10.56

2. City Beach, Nha Trang, Vietnam - £11.15

3. Long Beach, Phu Quoc, Vietnam - £11.56

4. Marsa Nayzak, Marsa Alam, Egyiptom - £13.17

5. Sunken City, Sahl Hasheesh, Egyiptom - £13.48

6. Varkala Beach, Kerala, India - £14.13

7. Benaulim Beach, Goa, India - £14.38

8. Palolem Beach, Goa, India - £14.61

9. Cavelossim Beach, Goa, India - £14.77

10. Sharm El-Naga Bay, Safaga, Egyiptom - £14.89

11. Agonda Beach, Goa, India - £15.07

12. Mandrem Beach, Goa, India - £15.08

13. Nin, Zadar, Horvátország - £15.24

14. Büsum, Schleswig-Holstein, Németország - £15.26

15. Timmendorfer Strand, Ostholstein, Németország - £15.34

16.Warnemünde, Mecklenburg-Vorpommern, Németország - £15.40

17. Hörnumer Nehrhung Sylt, Schleswig-Holstein, Németország - £15.46

18. El Gouna, Hurghada, Egyiptom - £15.48

19. Railay Beach, Krabi/Ao Nang, Thaiföld - £15.49

20. Radhanagar Beach, Havelock Island, India - £15.51

A lista másik végén norvég strand áll, az ország déli részén fekvő Kristiansand Beach, ahol a felsorolt termékekért 51,82 fontot, azaz 18 300 forintot kell fizetni. Tavaly a Francia Polinéziában található Tahiti Maui strandja volt a legdrágább, most az ötödik lett.

A világ húsz legdrágább strandja

1. Kristiansand Beach, Vest-Agder, Norvégia - £51.82

2. Huk Beach, Oslo, Norvégia - £49.67

3. Solastranda, Rogaland, Norvégia - £48.37

4. Mareto Plage Publique, Moorea, Francia Polinézia - 47.08

5. La Plage de Maui, Tahiti, Francia Polinézia - £46.85

6. Åkrasanden, Rogaland, Norvégia - £46.49

7. Hamresanden, Vest-Agder, Norvégia - £45.82

8. Ribersborg Beach, Skåne, Svédország - £44.37

9. Anse Vata, Noumea, Új-Kaledónia - £44.22

10. Anse Georgette, Praslin, Seychelle-szigetek - £42.79

11. Anse Soleil Beach, Seychelle-szigetek - £42.73

12. Dueodde Beach, Bornholm, Dánia - £42.25

13. Böda Sand, Kalmar, Svédország - £42.11

14. Læsø Beach, Dánia - £42.10

15. Beau Vallon, Mahe, Seychelle-szigetek - £41.91

16. Blåvand Beach, Dánia - £41.90

17. Poe Beach, Új-Kaledónia - £41.59

18. Tylösand Beach, Halland, Svédország - £41.52

19. Rømø Beach, Dánia - £41.46

20. Båstad Beach, Skåne , Svédország - £41.41