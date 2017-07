Már van olyan busz, amelyen élvezet az éjszakai utazás

Egy kaliforniai start-up cég megvalósította, ami talán csak a mesékben létezik: élvezetesség tenni egy hosszú, éjszakai utat busszal. Hálókocsis buszok persze már most is gurulnak a világ útjain, de a Cabin új szintre emelte a kényelmet.

A társaság San Francisco és Los Angeles között teszi meg a 650 kilométeres távot éjjel 11 és reggel 7 óra között egy átalakított kétszintes járművel. Összesen 24 ágy van a fedélzeten, és mindenkinek saját kabinja van hangszigetelt falakkal, amit elsötétíthet, ha aludni akar. Az alvást puha ágynemű, párna és füldugó segíti. Ha valaki mégsem akar aludni, akkor saját lámpája alatt olvashat, vagy használhatja a laptopját az ingyen wifivel és saját konnektorral.

Vannak közös helyiségek is, ha az utas mégis társasági életre vágyik: egy társalgó friss kávéval. meleg teával és ingyen vízzel, és egy nagy fürdőszoba is. Kitalálói nem véletlenül hívják a buszt inkább mozgó hotelnek. A szállodákhoz hasonlóan itt is van például késői kicsekkolás, és 7 óra helyett reggel 9-kor is el lehet hagyni a szállást. De egy kísérő is végig az utasok rendelkezésére áll.

Az út egyébként nem olcsó, egy irányba 115 dollár, azaz körülbelül 32 ezer forint, amiben két bőrönd elszállítása is benne van. Ennél lehet olcsóbb repülőjegyet is kifogni, ám az alapítók szerint az út jóval pihentetőbb így, mint egy repülővel. Nem kell például kényelmetlen várótermekben tölteni az időt, és a repülőterekről történő bejutás idejét is meg lehet spórolni. A társaság egyelőre Kaliforniában működik, de később New Yorkból és Bostonból is tervez járatokat indítani – írja a Daily Mail.