Újabb botrány a United Airlinesnál

A sorozatos negatív hírek után itt egy újabb a United Airlines háza tájáról. A 42 éves Shirley Yamauchi, aki Hawaii-on él, Bostonba szeretett volna repülni egy tanárkonferenciával a gyermekével. Meg is vette a két jegyet magának és a 27 hónapos Taizónak közel 1000 dollárért.

Az édesanyának Houstonban kellett átszállnia, az ottani ötórás várakozás után azonban alaposan meglepődött, amikor a fedélzeten a felszállásra vártak. Az indulás előtt nem sokkal egy utas lépett oda hozzájuk, mutatva a jegyét, amely a fiának a helyére szólt. Azt mondta standby jegy volt, azaz az utolsó pillanatban vette azt.

Yamauchi hiába reklamált a légiutas-kísérőnél, az elintézte annyival, hogy telt ház van, és arra kérte a nőt, hogy az ölében tartsa kisfiát. Az anyuka ezt meg is tette, ám a háromórás út így rémálom volt a számára, hiszen ő maga is apró termetű. A gyermeknek gyakran fel kellett állnia az út során, mert édesanyja nem bírta, alig érezte a lábait.

Félt a korábbi esetek miatt

Yamauchi a Huffington Post kérdésére elmondta, azért nem ragaszkodott igazához a fedélzeten, mert élénken megmaradtak benne a képek a United Airlines legutóbbi botrányairól. Ezek közül a legemlékezetesebb az volt, amikor egy vietnami származású amerikai doktort erőszakkal lerángattak a fedélzetről egy túlfoglalás miatt. „Ázsiai vagyok. Féltem, és kényelmetlenül éreztem magamat. Nem akartam, hogy azok a dolgok megtörténjenek velem" – mondta az utas a lapnak.

Yamauchi elmondta, hogy a földet érés után panaszt akart tenni, de az ügyfélszolgálat alkalmazottja azt mondta neki, hogy hívja őket július 6-án. Miután az ügy nyilvánosságot kapott, a United Airlines nyilvánosan bocsánatot kért. Szóvivőjük azzal magyarázta a dolgot, hogy a gyermek beszállókártyáját rosszul szkennelték be, ezért úgy tűnt, mintha nem csekkolt volna be a járatra, így a helyét másnak értékesítették. A kisfú jegyének árát visszatérítik, és egy utazási utalványt is adnak neki.