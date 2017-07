A háztetőn szexelnek, míg mások a bikák elől futnak

A Pamplonában megrendezett San Fermines Spanyolország talán legismertebb ünnepe. A Barcelonától 435 kilométerre lévő navarrai városka védőszentjéről elnevezett esemény legismertebb eleme az encierro, amikor egy rakétajelre mindennap reggel 8 órakor szabadon engednek egy tucat bikát, és azok végigfutnak egy lezárt útszakaszon az arénába.

A 826 méteres távot 2-3 perc alatt teszik meg az állatok – ha nem jön közbe semmi. A bikákat ugyanis több száz ember várja a kijelölt útszakaszon, hagyományosan fehérbe öltözve, piros övvel és nyakkendővel, egy újsággal a kezükben. A szabályoknak megfelelően ők a több száz kilós állatokkal egy irányban futnak, többnyire oldalról megérintve őket, a merészebbek előttük.

Nem bírtak magukkal

A San Fermines legtöbbször a bikafuttatások sebesültjei és halálos áldozatai miatt kerül be a hírekbe. Most azonban egy olyan videó futott végig a nemzetközi sajtóban, amely az ünnepek pikánsabb oldalát mutatja be: a felvételen egy szerelmes pár egy háztetőn gabalyodott egymásba.