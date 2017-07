Ő a legfiatalabb nő, aki Boeing 777-est vezet

Bár továbbra sem gyakori jelenség, manapság egyre több nővel találkozhatunk az utasszállítók pilótafülkéjében. Ráadásul egyre fiatalabban kapják meg az irányító posztot: nemrég írtunk arról, hogy egy 26 éves nő lett a világ legfiatalabb kapitánya, aki kereskedelmi légitársaságnál – konkrétan az EasyJetnél - teljesít szolgálatot.

Kitartott az álmai mellett

Most újabb rekordról tudunk beszámolni: a 30 éves Anny Divya lett a világon a legfiatalabb nő, aki egy Boeing 777-es óriásgépet vezethet kapitányként. A rekorder Vidzsajavádá városból származik, amely India Ándhra Prades államában található. A Mirror Now műsorban arról beszélt, hogy gyerekkora óta pilóta szeretett volna lenni. „Szerencsére a szüleim nagyon támogattak ebben, bár sok ember azt mondta nekik, ne küldjenek repülési órákra" – számolt be a tévéműsornak a kezdetekről.

A szülőket a magas tandíj sem tartotta vissza lányuk támogatásától, így Divya 17 éveseb beiratkozott az Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi repülőiskolába. Keményen dolgozott, így ösztöndíjat kapott, és 19 évesen be is fejezte a képzést.

Az Air India vette fel őt, és egyre magasabbra kapaszkodott a ranglétrán. „Megvolt a lehetőségem, hogy egy Boeing 737-es kapitánya legyek, de a Boeing 777-es volt az a repülő, amelyet mindig vezetni akartam, így egy kicsit tovább kellett várnom" – idézi a pilótát az Independent.

A Boeing 777 a világ legnagyobb kéthajtóműves utasszállító repülőgépe. 1994-ben adták át az elsőt, majd 1995-ben indult a hosszabb törzsű, 777-300-as változat. Turistaváltozatban 440 utas befogadására képes, de két- és háromosztályosra is berendezhető. A hosszútávú változat akár 18 órát a levegőben maradhat, ami több mint 17000 km-es hatótávot jelent. A leghosszabb utasszállító repülés rekordját is ez a gép tartja, 22 óra 42 perccel, és több mint 21000 km megtételével.

Az Air Indiánál végzett munka közben Divya diplomát szerzett repülésből, elvégzett egy zongoraiskolát, a fizetéséből pedi támogatta a családját: vett egy házat a szüleinek, és fiezette két testvére külföldi tanulmányait. Más nőket is tettekre buzdít: Minden nőnek követni kéne az álmait, különösen most".