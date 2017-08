Fedetlen kézzel vagy lábbal tilos a felszállás a repülőre

Új viselkedési kódexet vezetett be az utasok számára a Saudi Arabian Airlines (röviden Saudia), amelynek részeként az öltözködési szabályok is szigorodtak. A nőknek ezentúl tilos lesz fedetlen karokkal vagy lábakkal felszállniuk a légitársaság járataira, de a túl vékony és túl szűk ruha viselete sem engedélyezett. A férfiak sem szállhatnak be rövidnadrágban. „Azoktól, akik a többi utasnak kényelmetlen vagy bántó módon öltözködnek, megtagadhatják a beszállást" – idézi a Telegraph a Saudia előírásait.

Szaúd-Arábiában szigorú vallási előírások szabályozzák a nők mindennapi életét. Nyilvános helyen például kötelező abaját viselniük. Ez egy hosszú fekete köpeny, amely az arc, a kéz- és lábfejek kivételével mindent eltakar. Vannak, akik ezen felül az arcot eltakaró nikábot is hordanak, valamint kesztyűt a kéz eltakarására.

A Telegraph megkérdezte a szaúdi légitársaságot, hogy az előírások minden utasra vonatkoznak-e, függetlenül a repülőgép osztályától, attól, hogy gyermek-e az illető, illetve, hogy a férfiaktól is megtagadhatják-e a beszállást, ha szűk ruhában vagy rövid ujjú ingben akarnak utazni. Arra is kíváncsiak voltak, hogyan érvényesítik majd a szabályokat repülés közben, és milyen következményekkel számolhat, ha valaki a repülés alatt levesz egy olyan ruhadarabot, amely felfedi a karját vagy a lábát. Egyelőre nem kaptak választ.

Máshol is volt már botrány

Ha nem is ilyen szigorúan, de más légitársaságok is szabályozzák az utasok ruhaviseletét. Nemrég nagy visszhangot váltott ki a United Airlines egyik járatán történt eset, amikor nem engedtek fel két tinédzserlányt a fedélzetre, mert cicanadrágot viseltek. Erről bővebben itt olvashat.