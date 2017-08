Fekália és alga úszik Tenerife partjainál

Megdöbbentő fotók láttak napvilágot a Spanyolországhoz tartozó Tenerife partjairól: a strandok közelében barnás lé úszik a kékeszöld tengerben. A fotókat egy helyi lakos osztotta meg az interneten.

A képek mellett egy videóra is felhívja a figyelmet az illető. Ezen a felirat szerint olyan szennyvíz látható, amely tisztítás nélkül ömlik a tengerbe a sziget fővárosa, Santa Cruz de Tenerife mellett.

A posztban szerepel egy hivatkozás a Canarias en Red című helyi lap friss cikkére, amely ismertet egy 2008-ra vonatkozó felmérést. Eszerint Tenerifén összesen 170 ponton ömlik a tengerbe szennyvíz, de közülük 120-nak nincs engedélye. A szennyvíz 95 százaléka tisztítás nélkül kerül a vízbe. Hasonló a helyzet a Kanári-szigetek többi tagján is. 2008 óta nem történt hasonló felmérés, a helyi kormányzat idénre ígérte azt.

A Diarios de Avisos ugyanakkor arról számol be, hogy az elmúlt hetekben néhány strandot már be is kellett zárni a szennyezés miatt. Júniusban például kólibaktérium megjelenése miatt tiltották meg a fürdőzést El Médanónál. A szennyvíz mellett a másik probléma az algásodás, amely ugyan ettől függetlenül is bekövetkezett volna, de a vízbe ömlő fekália csak erősíti a folyamatot.