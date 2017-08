Ön nyaralna egy olyan szigeten, amelyet atomcsapás fenyeget?

Az alig több mint 540 négyzetkilométeres Guam hivatalosan az Egyesült Államok óceániai külbirtoka, amely azóta vált ismertté, hogy Észak-Korea rakétatámadással fenyegette meg. A sziget turisztikai hivatala azonban továbbra is arra buzdítja a turistákat, hogy minél többen látogassák meg.

Guam 1898 óta tartozik az Egyesült Államokhoz, a spanyol-amerikai háborúban szerezték meg Madridtól. A Csendes-óceán nyugati vidékein fekvő, hat kilométer széles sziget stratégiai fontosságú amerikai katonai támaszpont, ahol alig több mint 160 ezer ember él. Guam külbirtok, ami azt jelenti, hogy nem integráns része az Egyesült Államoknak, de rendelkezik korlátozott hatalmú választott kormányzóval és kicsiny törvényhozással, valamint szavazati jog nélküli képviselőt küld a washingtoni kongresszus alsóházába, vagyis a képviselőházba.

A guamiak nem fizetnek az Egyesült Államok adórendszere szerint megállapított jövedelmi adót és nem vehetnek részt az elnökválasztási folyamatban. Lakói - születési jogukból adódóan - amerikai állampolgárok. A lakosok 37 százaléka chamorro: ők a spanyolok, filippinók és mikronézek vegyes házasságaiból született őslakosok. Saját kultúrájuk és nyelvük van. A chamorro az angol mellett Guam hivatalos nyelve is.

Az Egyesült Államok parti őrséget és két katonai bázist működtet a szigeten: délen az 1898 óta meglévő Guami Tengerészeti bázist, északon pedig az Andersen légitámaszpontot, ahonnan a vietnami háborúban bevetésre indultak a B52-es bombázók. Jelenleg mintegy hétezer katona él Guamon, a helybéliek jó része az ő, illetve támaszpontjaik kiszolgálásából él.

Rekordot dönthet a turizmus

A sziget gazdasága ugyan jórészt a hadsereg jelenlétére támaszkodik, de az elmúlt évtizedekben a turizmus is a megélhetés fő forrása lett. A guamiak egyharmada él a turisztikából. A sziget paradicsomi szépségűnek leírt tengerpartjai, szállodái, vámmentes portékákat kínáló boltjai tavaly több mint másfélmillió látogatót vonzottak, elsősorban Japánból és Dél-Koreából.

Bár egy esetlegesen felbocsátott észak-koreai ballisztikus rakéta 14 perc alatt el is érheti az Észak-Koreától 3500 kilométernyire fekvő Guamot, a helyiek nem félnek. Eddie Baza Calvo kormányzó a The New York Times című lap Guamra küldött tudósítójának azt mondta: a Washington és Phenjan közötti kemény szócsata ellenére sem emelték a riadókészültséget a szigeten.

Josh Tyquiengco, Guam turisztikai hivatalának tisztviselője sem aggódik különösebben. Sőt, arra buzdítja a turistákat, hogy minél többen látogassanak el a „paradicsomi szigetre". Van némi aggodalom itt Guamban Észak-Korea fenyegetése miatt, de a legtöbben nyugodtak, és minden megy a régi kerékvágásban" – nyilatkozta az I News című lapnak. Tyquiengco elmondása szerint néhányan ugyan lemondták az útjukat a katonai fenyegetés miatt, de a jelenlegi tendenciák alapján 2017 az eddigi legjobb év lehet a turizmusban.

A szigetre látogató japán és dél-koreai turistákat szemmel láthatóan nem rettenti el a feszültség. Egy japán látogató a lapnak elmondta, hogy olvasta a híreket, mégis úgy döntött, hogy családjával együtt elutaznak a szigetre. „Úgy érzem, Japánt és Koreát ugyanúgy veszélybe sodorhatja Észak-Korea, otthon maradni tehát ugyanaz lenne" – vélte a turista.