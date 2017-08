Május 4-től a világ legnagyobb légitársasága, az American Airlines új menetrend szerinti járatokat indít Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (BUD) és Philadelphia Nemzetközi Repülőtér (PHL) között – közölte a Budapest Airport. Az új járat hetente több mint 2800 ülőhelyet kínál a jövő nyári szezonban a két város között. Az útvonalon Boeing 767-300-as gépek közlekednek.

A napi járatok odafelé délelőtt 11.35-kor indulnak, vissza pedig 18.25-kor.

„Philadelphia a legnagyobb központunk az Egyesült Államok észak-keleti részén, és rengeteg csatlakozási lehetőséget nyújtunk a magyaroknak az Észak-Amerikába és a Karib-szigetekre történő utazások esetén" - mondta Jim Butler, a Nemzetközi és Szállítmányozási Szolgáltatások vezető igazgatóhelyettese.

Kényeztetés a business osztályon

A repülőgépek fedélzetén a business osztályon utazók 28, fekvő helyzetbe dönthető, egy-kettő-egy elrendezésű ülés előnyeit élvezhetik. Biztosítanak számukra egy-egy Samsung Galaxy táblagépet is, amelyen a legújabb filmek, legsikeresebb TV programok, játékok, zenék és részletek találhatók a legkeresettebb könyvekből. A business osztályon utazó ügyfelek az American Airlines kibővített nemzetközi prémium fedélzeti ételeit is élvezhetik, amelyeket Mark Sargeant, brit Michelin-csillagos szakács és Maneet Chauhan a világhírű szakács, közösen tervezett. A fő utastér 21, úgynevezett Main Cabin Extra üléssel is fel van szerelve, ezek akár 18 cm-rel is hátrébb dönthetők.