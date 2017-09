Megvannak az év fürdői

Harmadik alkalommal versengtek egymással a hazai fürdők. A három nyertes között egy duplázó és egy nagy meglepetés is van.

Az idei verseny rendkívül szoros és izgalmas eredménnyel zárult: dobogós helyezések néhány szavazaton múltak, az országosan ismert fürdőket felvonultató kategóriában a verseny történetében egyedülálló győzelem született, a kisebb, helyiek körében népszerű fürdők kategóriájának csatája pedig igazi meglepetéssel ért véget.

Az Év Fürdője versenyben három kategóriában közel 200 fürdő mérettette meg magát. A szavazást a termalfurdo.hu szervezte a Magyar Fürdőszövetség szakmai támogatásával. A verseny kategóriáit hazánk rendkívül eltérő adottságokkal és lehetőségekkel rendelkező fürdői hívták életre. A besorolás a medencék száma, a település mérete és a fürdő ismertsége alapján készült. A versenyben összesen 167 ezer szavazat érkezett 2017. június 1. és augusztus 31. között.

Az Év Fürdője a Hungarospa Hajdúszoboszló

Az Év Fürdője 2017 címet a Hungarospa Hajdúszoboszló szerezte meg, amely nemcsak az ország, de Európa legnagyobb fürdőkomplexuma is. A verseny történetének első duplázását könyvelheti el a Hajdú-Bihar megyei fürdő, hiszen 2015-ben, az első Az Év Fürdője versenyen már sikerült győznie.

A legkedveltebb magyar fürdőben gyógyfürdő, strand, aquapark, uszoda és fedett élményfürdő is üzemel. Élményfürdőjében különböző korokat és helyszíneket megidéző élménymedencék, szaunavilág, baba- és családi medencék, szörf és számos wellness-, fitness szolgáltatás várja a látogatókat. A vendégek körében a fürdő 30 hektáros gyönyörűen parkosított, 13 medencés strandja is nagyon népszerű, különösen a mediterrán tengerpartra hasonlító, pálmafákkal és homokos parttal övezett rész. Medencéje 6200 négyzetméteres vízfelületével Közép-Európa legnagyobb épített medencéjének számít. A strand területén található csúszdaparkban 15 különféle pályából lehet választani.

Az Év Feltörekvő Fürdője a Demjéni Termál Völgy

A Demjéni Termál Völgy a tavalyi versenyben is szép eredményt ért el, hiszen 3. lett kategóriájában, idén csúcsra ért. A Demjéni Termál Völgy népszerűségét szintén a sokoldalúságának köszönheti, hiszen barlangfürdő, gyógyfürdő és aquapark is várja itt a vendégeket.

A Cascade Barlang- és Élményfürdő igazi szemkápráztató látványosság, az egyik legkülönlegesebb hazai fürdőhelyszín. A fürdőhöz csúszdatorony is csatlakozik. A termálfürdőt négy évszak fürdőjeként is emlegetik, az év minden napján egyedülállóan meghosszabbított nyitvatartással hajnal 2 óráig várja a vendégeket. A wellness részlegen gőzkabin, finn szauna, Kneipp medence és sókamra is található.

A Helyiek Kedvenc Fürdője a V-8 Vizes Nyolcas Uszoda és Szabadidőközpont

A V-8 Vizes Nyolcas Uszoda és Szabadidőközpont úgy szerezte meg a győzelmet a legkisebb fürdők kategóriájában, hogy tavaly még a TOP 15-ben sem szerepelt. Igazi meglepetés a győzelme.

A szentendrei uszoda Magyarországon elsőként kapta meg a Magyar Fürdőszövetség ötcsillagos minősítését. A létesítményt leginkább a széles palettájú wellness részlege teszi kedvelté, ahol finn szauna, infraszauna, bioszauna, gőzkabin, jégbarlang, sószoba és többféle masszázs is igénybe vehető. Itt található Magyarország első mesterszaunája is. A fürdőben tematikus éjszakai wellness programokat is tartanak.

