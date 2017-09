Többen is látni vélték a megkínzott rabok szellemeit

Nedves, penészes falak, szűk, ablaktalan cellák, mindent átható dohszag. Az egészből a szenvedés és a halál fojtogató levegője árad. A hírhedt philadelphiai Eastern State Penitentiary, azaz Keleti Állami Fegyház ma már múzeum, de nem nehéz elképzelni, hogy ötven évvel ezelőtt ez az épület még a világ egyik legiszonyatosabb helye volt. Sokak szerint ma is kísértetek lakják.

A fegyházat 1971-ben zárták be, majd 25 évre a sorsára hagyták, hogy aztán 1996-ban múzeummá nyilvánítsák. Hogy a falaknak van emlékezetük, itt a saját bőrén érzi az ember. Sokak szerint az iszonyatos kínzások során elpusztult rabok szelleme kísért a mai napig az épületben.

Amikor 1829-ben megnyitották, ez volt az első olyan börtön az Egyesült Államokban, amelyben módszeresen, kvázi pszichológiai alapokon kínozták a rabokat. Csak nehéz fiúk kerültek ide, akik a legdurvább bűncselekményeket követték el. Rendszeresen sötétzárkába dugták őket, maximum két hétre. A cellájukat kizárólag zsákkal a fejükön hagyhatták el.

Bevett szokás volt, hogy a téli hidegben a rabokat hidegvízbe mártották, majd kikötözték őket „száradni” az udvarra, míg jégréteg nem képződött a testükön. Egy másik kínzás során a rabokat olyan szorosan egy székhez kötözték, hogy megszűnt a vérkeringés a végtagjaikban – amelyeket aztán amputálni kellett.

Al Caponét egy kísértet kínozta

A news.com.au magazin szerint a horrorbörtön falai között több mint 1200 rab vesztette életét. Nem csoda, hogy a kísértetekről szóló történetek már a ’40-es években szárnyra keltek. Állítólag a börtön leghíresebb foglyát, Al Caponét – akinek azért még itt is kivételezett helyzete volt, elnézve a rekonstruált celláját – rendszeresen kínozta egy Jimmy nevű kísértet. Legalábbis a maffiafőnök ezt a nevet kiáltozta álmatlan éjszakáin.

A legtöbb kísértethistória a 12-es blokkal kapcsolatos, ahol a látogatók a mai napig hátborzongató kacajokat vélnek hallani vagy megmagyarázhatatlan árnyakat látnak. Egyesek olyasmit is tapasztaltak, hogy egy láthatatlan lény rájuk támadt, és lefogta őket.

A news.com.au megszólaltatja az egykori börtönőrök egyikét, Gary Johnsont, aki arról számol be, hogy egy szellem rendszeresen nekitámadt, amikor ki akart nyitni egy lakatot. „Amikor hátrafordultam, a fekete árnyék átsuhant a helyiségen” – mesélte az exbörtönőr, aki ezután megkínzott rabok arcát látta megjelenni a falon.

A múzeum nem ígéri, hogy a börtönséták során (a belépőjegy 14 dollár, cirka 3600 forint) szellemekkel találkozhatunk, de azt garantálják, hogy emlékezetes élményben lesz részünk. Az épületben halloween partikat is tartanak, sőt esküvők rendezését is vállalják. Gondolom azért, mert – bármilyen meglepő is – van rá igény.