Helycsere a legjobb magyarországi múzeumok élén

Idén a budapesti Terror Háza Múzeum lett a legnépszerűbb magyarországi múzeum a TripAdvisor utazási portál most közzétett ranglistáján, amelyet a felhasználók értékelése alapján állítottak össze. A tavalyi meglepetés győztes, a Várhegy mélyén található Sziklakórház Atombunker Múzeum a második helyre szorult vissza.

A magyarországi listán több változás is található 2016-hoz képest, amelyet itt nézhet meg. A tavalyi tízes listán például egyáltalán nem szerepelt a Koller Galéria, most viszont rögtön a harmadik helyre ugrott fel. A top tízben hét budapesti és három vidéki múzeum található.

A legnépszerűbb magyarországi múzeumok

1. Terror Háza Múzeum, Budapest

2. Sziklakórház Atombunker Múzeum, Budapest

3. Koller Galéria, Budapest

4. Zsolnay Múzeum, Pécs

5. Zugfőzde Pálinkamúzeum, Visegrád

6. Holokauszt Emlékközpont, Budapest

7. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest

8. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

9. Kovács Margit Múzeum, Szentendre

10. Vasarely Múzeum, Budapest

Párizs és New York

Európában idén szintén helycsere volt az élen: a párizsi Musée d'Orsay megelőzte a szentpétervári Ermitázst (a 25-ös listát itt találja). A világon a legnagyobb kedvenc viszont továbbra is a New York-i The Metropolitan Museum of Art (a világranglistát itt tudja megnézni).