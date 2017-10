Évszázados teknősök párosodtak a San Diegó-i állatkertben

Ritka eseménynek lehettek szemtanúi a San Diegó-i állatkert látogatói: egy több mint száz éves teknőspár párosodott előttük. A 400 kilogrammosra is megnövő galápagosi óriásteknősök akár 200 évig is elélhetnek, így ebben a korban még nem számítanak túl idősnek. A párosodásuk azonban nem tartozik a kimondottan gyors akciók közé, amit az az alábbi felvételről is látható.

A San Diegó-i állatkertben összesen 16 galápgaosi óriásteknős lakik, ami az egyik legnagyobb fogva tartott kolónia a világon. Kilenc közülük már több mint 100 éves, ők 1928-ban érkeztek az állatkertbe. A többiek már ott keltek ki a tojásaikból – írja a Daily Mail.