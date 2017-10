Wizz Airrel utazik? Ezt mindenképp olvassa el!

Október 29-étől átalakította a kézipoggyászok felvitelének szabályozását a Wizz Air, ami a pozitív változásokon kívül bőven tartogat meglepetéseket is.

Vasárnaptól átalakult a Wizz Airnél a kézipoggyászok felviteli rendje, ami az előzetes tájékoztatás ellenére is sok utast felkészületlenül érinthetett. A fő változás mindenképpen pozitív az utas szempontjából: ezentúl ingyen felviheti magával – legalábbis elméletben – a nagyméretű kézipoggyászát a fedélzetre. Ezzel párhuzamosan azonban több más dolog is módosult, ami kellemetlen meglepetést okozhat.

Valamit valamiért

A Wizz Airnél 2012-ben vezették be a különdíjat a nagyméretű kézipoggyász felviteléért. Akkor az utasok kényelmének javítására hivatkoztak. 2017. október 29-e előtt ingyen csak egy legfeljebb 42 cm x 32 cm x 25 cm méretű csomagot lehet a fedélzetre vinni, a legfeljebb 56 cm x 45 cm x 25 cm-es kisbőröndért már külön díjat kellett fizetni. Bár a rendszert sokan bírálták, az az előnye megvolt, hogy – szemben a többi fapados légitársasággal – többnyire mindig volt hely a kézipoggyászoknak a felső tárolórekeszekben, így nem kellett áttenni őket utólag a csomagtérbe.

Október 29-étől eltörölte a nagy kézipoggyász díját a Wizz Air, ám már rögtön itt érdemes megjegyezni, hogy a nagy kézipoggyász mérethatára lecsökkent 55 cm x 40 cm x 23 cm-re, és 10 kg-ban a tömegét is maximálták. Érdemes tehát újra lemérni a kisbőröndöt, mert ami korábban még átment a szűrőn, az október végétől fennakadhat, és akkor jön a pótdíj. Ezenfelül az utasok magukkal vihetik a biztonsági ellenőrzés után a duty free üzletekben vásárolt árukat is.

Azok az utasok, akik 2017. október 29-én vagy az után induló járatra közvetlenül a Wizz Air rendszerében korábban megvették nagyobb kézipoggyászukat, a poggyászdíj 120 százalékát visszakapják WIZZ-számlájukon jóváírás formájában – állt a társaság korábbi tájékoztatásában.

A nagy dilemma azonban az, hogy milyen stratégiát válasszon az utas a kézipoggyásza elszállításában. A Wizz Air ugyanis csak azoknak garantálja a kézipoggyászuk felvitelét a fedélzetre, akik igénybe veszik a WIZZ Priority szolgáltatást (a WIZZ Go, WIZZ Plus és a WIZZ Privilege Pass csomagban ez szintén elérhető). A WIZZ elsőbbségi beszállás díja 1600–3200 Ft online vagy telefonos vásárlás esetén, illetve 8000 Ft a repülőtéren megvásárolva. A jó hír, hogy ezért a pénzért a nagy kézipoggyászon felül felvihető a fedélzetre egy további, legfeljebb 40 × 30 × 18 cm méretű kézitáska is.

Fapados megoldások

Aki nem akarja kifizetni ezt a különdíjat, az azt kockáztatja, hogy a beszállító kapunál (tehát már a biztonsági ellenőrzés után) elveszik a kézipoggyászát, és átrakják azt a csomagtérbe. A légitársaság ugyanis csak annyi csomagot enged fel, amennyi elfér a tárolórekeszekben. Az elsőbbségi beszállást nem vásárló utasoknál az érkezési sorrend dönt (erről Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója nyilatkozott a Fortune magazinnak). Aki tehát hátul van a sorban, annak a bőröndjét nagy valószínűséggel a csomagtérben szállítják majd el. Ezt ugyan ingyen megteszi a légitársaság, de az érkezés után várakozni kell a bőrönd megkapására, ráadásul a reptéri munkások is megdézsmálhatják az abban elhelyezett értékeket (erről bővebben itt írtunk).

A beszálláskor ezért a Wizz Airnél fel lehet készülni arra, hogy ismét harc folyik majd az elsőbbségért. Mint ahogy az is megjósolható, hogy sokakat felkészületlenül érint majd a poggyászuk elvétele, és jön a kapkodás, hogy a fontos értéktárgyak kikerüljenek belőle.

Az egyéni stratégiák kialakításához nyújthat segítséget az a tájékoztató e-mail, amelyet a Wizz Air az induló utasoknak az elmúlt napokban kiküldött, és amelyről a Fapadosinfo blog kommentelői számoltak be. Ebből kiderül például, hogy a poggyász elvételét a kapunál elkerülheti az, aki csak egy kisebb táskát (legfeljebb 40 × 30 × 18 cm) hoz a fedélzetre, amelyet az ülés alatt helyez el. Ez a méret kisebb, mint amit a régi rendszerben ingyen fel lehetett vinni (42 cm x 32 cm x 25 cm), ám az első tapasztalatok szerint előfordult, hogy ennél nagyobb táskát is felengedtek a fedélzetre az ülés alatt elhelyezhető kis kézipoggyászként. A Wizz Air mindenesetre azt erősítette meg lapunknak, hogy „legfeljebb 40 x 30 x 18 cm-es táska (pl. kis kézitáska, laptoptáska), amely az ülés alatt elfér, díjmentesen és garantáltan felvihető a fedélzetre."

Megválaszolatlan kérdések

További fontos információ a tájékoztató e-mailben, hogy az ingyenes kézipoggyászát már a külső check-in pultoknál is feladhatja az, aki nem akarja, hogy a kapunál vegyék el. Ez ráadásul azzal az előnnyel is jár, hogy a bőröndöt nem kell átvinni a biztonsági ellenőrzésen, így akár folyadékot is rakhatunk bele. Az ugyanakkor nem egyértelmű, hogyan szűrik ki azokat az utasokat, akik feladnak egy kézipoggyászt, de a kapuhoz is bevisznek egy másikat. A nyomatott beszállókártyára ugyan üthetnek pecsétet, de a mobilra nem, és akár a papír alapúból is lehet kettőt nyomtatni.

Kérdés az is, hogyan ellenőrzik a 10 kg-os maximális tömeget. A check-in pultnál leadott kézipoggyászoknál ez nem gond, a beszállító kapuknál viszont nem szoktak mérni.

Arra sincs még pontos válasz, hogyan viheti fel az utas a fedélzetre azokat az értéktárgyakat, amelyeket kivett a csomagtérbe átrakandó kézipoggyászából. Elképzelhető, hogy ezeket egy kisméretű táskába téve, amelynek mérete nem haladja meg a már emlegetett 40 × 30 × 18 cm-t, fel lehet vinni a fedélzetre, és nem kell kézben szorongatni vagy zsebbe dugni ezeket a dolgokat. De szigorúan véve az már egy második csomagnak számít, ami csak az elsőbbségi utasoknak jár.

Mindezeket a kérdéseket természetesen feltettük a Wizz Airnek, ám válaszokat nem kaptunk rá. Feltételezhető, hogy az első napok tapasztalatai alapján alakítják ki és teszik majd közzé a konkrét szabályokat.

Az átállás első tapasztalatairól elég vegyes képet festettek a Fapadosinfo kommentelői . Volt, akinek a gépe fél órát késett a csomagokkal való pepecselés miatt, és volt, aki kifejezetten káoszról beszélt. Egy kommentelő szerint ugyanakkor minden rendezetten ment, és nem volt fennakadás. Volt, aki arról írt, hogy a check-in pultoknál hosszú sor kanyargott reggel, de viszonylag gyorsan haladt. A légitársaság az ezzel kapcsolatos kérdésünkre azt írta: „A Wizz Air és földi kiszolgálópartnerei arra törekednek, hogy az új szabályozásra való áttérés zökkenőmentes legyen. Az első tapasztalatok szerint ez így is történik."

Az átállással kapcsolatban végül azt is érdemes megjegyezni, hogy a szabályok betartását nem a Wizz Air alkalmazottai, hanem a légitársasággal szerződött földi kiszolgálócégek személyzete ellenőrzi. Az már a korábbi rendszerben is előfordult, hogy bizonyos repülőtereken jóval lazábban kezelték a fedélzetre felvihető kézipoggyászokat, mint például Budapesten. Így könnyen elképzelhető, hogy a most életbe lépett változások sem mindenhol egyforma szigorral valósulnak meg.