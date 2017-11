Egy hétéves kislánynak sikerült felsurrannia az EasyJet járatára

Elszökött apjától egy hétéves kislány Genf központjában, és sokáig nem is sikerült a nyomára bukkanni. Miután az apa bejelentést tett, a rendőrök átkutatták a területet, sőt, még Servette-be is elmentek, ahol a lány anyja él. Végül a genfi repülőtéren találtak rá nem mindennapi körülmények között.

Hihetetlen történet

Kiderült, hogy a lány felszállt egy vonatra, amely a genfi repülőtéren tette le, majd a francia szektorban ment be oda. A vámellenőrzési pontnál lépett be, ahol nem mindig vannak tisztviselők. Sikerült átjutnia a biztonsági kapukon is, anélkül, hogy kérték volna a beszállókártyáját. „Vélhetően sikerült úgy tennie, mintha az előtte vagy mögötte lévő felnőttekkel lenne" – idézi a repülőtér szóvivőjét a Local.

Ezután megpróbált felszállni egy repülőre, először úgy, hogy követte a személyzetet, de visszafordították. Később mégis sikerült felsurrannia az EasyJet járatára egy szűk folyosón keresztül, amelyen csak egy gyerek tud átmenni. A fedélzeten azonban már kiszúrta a személyzet, és átadta a rendőrségnek.

„Közös a felelősségünk" – vonta le a tanulságot a repülőtér szóvivője, aki szerint felesleges egyik vagy másik személyre mutogatni. Mint mondta, a felnőttek vagy a kísérettel lévő gyermekek számára a jelenlegi rendszer hatékony, de egy gyerek be tud surranni, amint a példa is mutatja. Azóta lépéseket tettek, hogy ilyen eset ne fordulhasson elő még egyszer, például plexi lapokat szereltek fel, hogy a korlátok alatt ne csúszhassanak át a gyerekek.