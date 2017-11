Budapest nem éri be egyhamar Prágát vagy Bécset

Budapesten tavaly 3 505 000 turistaérkezést regisztráltak, ami a Euromonitor most közzétett 100-as világranglistáján az 55. helyre volt elegendő. Ez a helyezés megegyezik az idén várhatóval, noha a cég előrejelzése szerint 2017-ben 9,1 százalékkal bővülhet az érkezések száma, ami Európában a negyedik legjobb teljesítmény.

Így mérnek

A Euromonitor kizárólag a külföldi turistaérkezések számát vizsgálja, a belföldi turistákét nem. Kiszűri a statisztikából azokat, akik az érkezés napján el is hagyják az adott várost, és csak a 24 órán túli, de 12 hónapnál rövidebb tartózkodásokat veszi figyelembe. Ha valaki többször is meglátogatja az adott várost az év során, az külön érkezésnek számít. A számításba azokat veszik be, akik kereskedelmi vagy magánszálláson szállnak meg, függetlenül az utazás céljától. A felmérés a nagyobb városokra összpontosít, ezért többnyire nem veszi fel a listára az olyan tengerparti vagy téli üdülőhelyeket, amelyek amúgy szintén nagyobb számú turistát fogadnak.