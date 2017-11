Machu Picchu érintetlen kistesóját is ellephetik a turisták

Choquequirao egy inka romváros mindössze 60-70 kilométerre a világ egyik legnagyobb turistalátványosságának számító Machu Picchutól, ám eddig alig lehetett hallani róla. Nem csoda, hiszen oda nem épült még ki az infrastruktúra, így csak ötnapos túrával lehet megközelíteni a 3050 méter magasan lévő erődöt.

A Machu Picchu szent húgának is nevezett települést évente mindössze 5800-an látogatják meg, szemben azzal az 1,4 millió turistával, aki világhírű testvérét felkeresi. Ezen akar most változtatni a perui kormány, amely szeretné ezt a számot 150 ezerre, később pedig félmillióra feltornászni – írja a Bloomberg.

Egy 80 millió dolláros, jövőre induló fejlesztési terv keretében utat és felvonót építenének a 16. század elején épült településhez, hogy könnyebben meg lehessen közelíteni lépcsőkből, teraszokból, terekből és templomokból álló komplexumot. A cél az, hogy Choquequirao, amely kecsua nyelven az arany bölcsőjét jelenti, egy egynapos kirándulással megközelíthető legyen a Machu Picchut meglátogató turistáknak.

A perui kormány egyébként más romvárosokat is fejleszteni kíván, például az északon lévő Kuelapnál (erről bővebben itt írtunk). Kérdés azonban, hogy ez valóban leveszi-e a terhet a már most is túlzsúfolt Machu Picchuról, ami miatt ott már szigorításokat kellett bevezetni, vagy épp ellenkezőleg, a Peruba vonzandó még több turista még nagyobb nyomást okoz majd.