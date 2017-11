Ön nyugodt maradna, ha így beszélne önhöz a légiutas-kísérő?

Az Eurowings Airbus A319-100 típusú gépe Kölnből Berlin Tegel repülőterére indult, de 20 ezer láb (6096 méter) magasságban a pilótának meg kellett szakítania az emelkedést egy műszaki hiba miatt. A repülő visszafordult, és 25 perccel az indulás után leszállt Kölnben – írja az Aviation Herald.

Az egyik utas arról számolt be, hogy a repülő légkondicionáló berendezése hibásodott meg, és a személyzet felvette az oxigénmaszkját. Peter M. Meyer képet is készített a szokatlan jelenetről, amelyen az is látszik, hogy az utasok oxigénmaszkjait nem kellett kinyitni.