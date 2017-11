Hat bizonyíték, hogy a Balaton decemberben is jó buli

Evezés a gőzölgő patakon, forralt bor az arborétumban, DJ a szőlőben – csak néhány kiragadott példa a decemberi balatoni programkínálatból. Hat izgalmas hétvégi rendezvényt ajánlunk a karácsony előtti időszakra, hogy ezzel is bizonyítsuk, a Balaton nem csak nyáron vonzó úti cél.

Hévíz-patak túra

A Hévíz-pataknál különlegesebb helyszínt nem is kívánhatnánk egy téli vízitúrához. Magyarországon ez az egyetlen evezhető meleg vizű patak, ahol akkor is meleg párában és tündérrózsák között kenuzhatunk, ha a levegő hőmérséklete nulla fok alá zuhan. A gőzölgő víz és a part menti zúzmarás fák kontrasztja varázslatos hangulatot teremt, és mivel a 8-10 kilométeres túra nem túl megerőltető, teljesen kezdők és gyerekes családok is bátran jelentkezhetnek. A téli túrákra december 1-től február 25-ig lehet jelentkezni itt, díja 6000 Ft/fő.

Mikulás a szőlőben

Cserépkályha, forralt bor, pokrócok, sercegő sült házi kolbász és hurka, fantasztikus panoráma a téli Balatonra – mi kell még egy remek decemberi estéhez? A paloznaki Homola Borterasz nem retten meg a téli hidegtől, decemberben is folytatja DJ a szőlőben sorozatát. December 2-án délután kettőtől este tízig szól a zene, disznótoros a tányérokon, Sáfránykert Olaszrizling, Homola Kékfrankos, Homola Black pörög a poharakban. A belépés most is ingyenes.

Vödörvölgyi Mikulás Teljesítménytúra

Hogy merre jár a Mikulás? Megtudhatjuk, ha benevezünk a Vödörvölgyi Mikulás teljesítménytúrára december 3-án, vasárnap. A balatonalmádi kultúrháztól vagy szentkirályszabadjai általános iskolától induló15 kilométeres Mikulás-, illetve 6 kilométeres Csilla-túrán a Mikulás elhagyott sapkáját is meg kell találni. A résztvevők kitűzőt és meglepetést is kapnak.

Mikulásfutás Siófokon

December 3-án, vasárnap már harmadik alkalommal rendezik meg a déli part fővárosában, Siófokon a Mikulásfutást, amelyre a szervezők a sportolás és az egészséges életmód iránt érdeklődőket várják garantáltan jó hangulattal. A három kilométeres táv futva, gyalog, kerékpárral, de akár rollerrel vagy görkorival is teljesíthető, a lényeg a mozgás és az együttlét öröme. A célban meleg étellel és forró teával várják a résztvevőket.

Advent az arborétumban

A badacsonyörsi Folly Arborétum új kezdeményezéssel rukkolt elő, idén első alkalommal rendezi meg Adventi Kézműves Vásárát. December 9-én helyi kézművesek kínálják termékeiket az ide látogatóknak, de lesz kürtős kalács, lángos, forralt bor és hangulatos élőzene is. A kert látogatása az adventi időszakban ingyenes, és akár a karácsonyfát is beszerezhetjük itt – december 9. és 23. között nyitvatartási időben minden nap.

Téli Kab-hegy-túra

A Teljesítménytúrázók Társasága idén december 17-én rendezi meg a téli Kab-hegy túrát. A 19,6 kilométeres túra útvonala Nagyvázsonytól a Kab-hegy csúcsáig vezet és vissza. A szintkülönbség 406 méter, a táv nagyjából 5 és fél óra alatt teljesíthető. A pontos útvonal: Nagyvázsony – Sonkolyos-árok – Bogárdi – Kab-hegy – (visszafelé más utat is lehet választani) – Bogárdi – Sonkolyos-árok – Nagyvázsony. Részvételi díj: 1200 - 1800 Ft.