Megmutatjuk Európa egyik legszebb faluját

Egy falu, ahol nem autó parkol a házunk előtt, hanem csónak. Csónakkal ugrunk el a boltba, a bankba vagy át a szomszédhoz egy kis kölcsön liszttért vagy tojásért. A postás is csónakkal hozza a levelet meg csekket, és a kutya sem tud egyszerűen meglógni, csak ha át tudja úszni a csatornát.

A holland mini Velence, Giethoorn 122 kilométerre észak-keletre fekszik Amszterdamtól. Giethoorn annyit tesz, kecskeszarv. Az elnevezést azzal magyarázzák, hogy 1170-ben hatalmas árvíz pusztított ezen a területen, és amikor néhány évtizeddel később megjelentek az első telepesek, rengeteg szarvat találtak, amelyek valószínűleg az árvízben elpusztult kecskéktől származtak. A falu 1230 körül jött létre, és mára kihagyhatatlan turistacélponttá vált.

Suttogó hajóval a csatornákon

Giethoorn házaihoz csak fahidakon vagy csónakkal lehet eljutni, mivel a falu számtalan csatorna partján fekszik. A csatornák hossza összesen 7 és fél kilométer, amelyeken ötven fahíd ível át. A forgalom alapvetően a vízen bonyolódik elektromos motorral működő csónakokkal. Ezeket suttogónak nevezik, mivel olyan halkan közlekednek, hogy egyáltalán nem zavarják a mesebeli falu nyugalmát.

Giethoorn télen is különleges élményt nyújt, különösen, ha befagynak a csatornák. Ilyenkor ugyanis végig lehet korcsolyázni az egész falun a számtalan fahíd alatt.

Ha autóval közelítjük meg a falut, számoljunk azzal, hogy a település szélén le kell raknunk a kocsit. A csónakkölcsönzők többsége előtt lehetőségünk van parkolásra, de két nagy parkolót is találunk, csak követnünk kell a P jelzést, miután beértünk a faluba.

A csónakázás a csatornákon, a téglaborítású, nádfedeles házak és a hamisítatlan holland virágoskertek látványa önmagában is elég nagy élmény, de találunk néhány múzeumot is a faluban. A legérdekesebb talán a hajómúzeum (Scheepswerf Schreur), ahol nem csak régi vízi járműveket láthatunk, mivel a műhely ma is működik: itt renoválják a régi csónakokat, sőt újakat is gyártanak.

Giethoorn környéke is kínál érdekességeket, itt van például a 90 négyzetkilométeres Weerribben-Wieden Nemzeti Park, amely Nyugat-Európa legnagyobb lápvidékét is magában rejti. A nemzeti parkot bicikli- és turistautak kiterjedt hálózata szövi át – elvégre Hollandiában járunk, a kerékpározók országában.