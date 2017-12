Ragasztószalaggal foltozták meg a repülőt felszállás előtt

Az amszterdami Schiphol repülőtéren készített videót egy utas arról, amint az Easyjet berlini járatának hajtóművén felszállás előtt egy technikus kicserélte a ragasztószalagot.

Nem sokkal korábban a pilóta bejelentette, hogy a gép némi késéssel indul, majd egy technikus felmászott a hajtóműhöz, eltávolította a régi szalagot, alkohollal megtisztította a területet, és felhelyezte az új szalagot – adta hírül a Daily Mail. A videót készítő utas szerint „úgy tűnt, hogy a szalag nem csupán esztétikai okokból került oda."

Nem ez az első eset, hogy ragasztószalagot használnak az Easyjet gépein. 2015-ben szintén egy utas fotója nyomán keltett nagy visszhangot a dolog. A légitársaság akkor is és most is hangsúlyozta, nem hétköznapi ragasztószalagról van szó, hanem úgynevezett high-speed metallic tape-ről, amelyet gyakran használnak nagy sebességgel mozgó tárgyak apró hibáinak ideiglenes javítására.