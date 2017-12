Megmutatjuk Európa legfotogénebb kisvárosait

Természetesen még rengeteg kisváros van Európában, amelyik méltán felkerülhetne egy ilyen listára. Igyekeztünk látványos fekvésű és kevésbé ismert célpontokat felkutatni, amelyek jó alternatívát nyújthatnak azoknak, akik az utazásban is előnyben részesítik az ínyencségeket.

1. Parga, Görögország

A 2500 lelkes kis városka a Jón-tenger partján megőrizte érintetlenségét, főként annak köszönhetően, hogy a külföldi turisták sokáig nem fedezték fel maguknak. A település fölött egy 15. századi, velencei vár maradványai magasodnak, ahonnan csodás kilátás nyílik a tengerre, a városkára és a környező erdős területekre.

2. Riomaggiore, Olaszország

A Cinque Terre (öt föld) egyik települése a Ligur-tenger keleti partján. 1997 óta az UNESCO világörökségének része a másik négy ékszerdoboz-városkával együtt. A bizottság indoklásánál jobban nem is lehetne összefoglalni a vidék értékeit: rendkívül festői táj, amely az ember és a természet harmonikus kölcsönhatása révén jött létre, és amely évezredek óta őrzi azt a hagyományos életformát, amely napjainkban is meghatározza az itt élő közösségek életét.

3. Saint Cirq Lapopie, Franciaország

A Compostelába vezető út mentén fekvő kis, középkori település száz méterrel magasodik a Lot folyó fölé. Szűk utcácskáiban szinte minden ház falán szőlő fut fel, lépten-nyomon varázslatos lépcsősorok, virággal zsúfolt erkélyek. Nem lehet nem beleszeretni.

4. Cochem, Németország

Németországról elsősorban nem a romantikus kisvárosok jutnak eszünkbe, pedig a háborús pusztítások ellenére is viszonylag sok ilyen maradt fenn az országban. Az ötezer lakosú Cochem a Mosel két partján fekszik (a történelmi belváros a bal oldalon). A város felett az 1072-ben emelt Cochem-vár trónol, amelyet 1689-ben a franciák leromboltak, és csak a 19. században sikerült helyreállítani.

5. Segovia, Spanyolország

Segovia vízvezetéke az Ibériai-félsziget egyik legjelentősebb római kori műemléke, amely az első század végén, a második elején épülhetett. De ezen kívül is találunk bőven látnivalót a hangulatos kis városban, hogy csak a legfontosabbakat említsük: Európa egyik utolsó gótikus katedrálisát, a régi városfalat vagy az Alcázart. Ez utóbbi a 14-15. században épült királyi rezidenciaként, majd egy tűzvészt követően 1862-ben újjáépítették.

6. Reine, Lofoten, Norvégia

A Lofoten-szigetek igazi turistaínyencség. Különleges formájú, meredek sziklák és hegyek, mesebeli tengeröblök, fjordok és hangulatos halászfalvak látványa fogad több mint 150 kilométeren keresztül. Ahhoz, hogy bejárjuk a szigetcsoportot, nem muszáj hajóra szállni, a szigeteket hidak, alagutak kötik össze egymással és a szárazfölddel. Reine az egyik legtöbbet fényképezett lofoteni település az élőlényszerű hegyeivel és a piros házikóival.

7. Haarlem, Hollandia

Amszterdamtól húsz kilométerre fekszik, közel a tengerparthoz. Több száz éve a tulipántermesztés központja, ezért is kapta a virágváros becenevet. A csatornákkal körülvett történelmi óváros tele van történelmi emlékkel. A hangulatos utcákon ezernél is több műemléket találunk. Itt működik Hollandia legrégebbi múzeuma, a gazdag gyűjteménnyel rendelkező Teylers, és Frans Halsnak is itt van múzeuma, amelyben a saját képein kívül a tanítványai-kortársai is helyet kaptak.

8. Perast, Montenegró

Perast középkori tengerészváros a Kotori-öbölben, amely a 16. századtól kezdve jelentős kikötő volt híres hajóépítő műhelyekkel és tengerészeti iskolával. Fantasztikus állapotban megmaradt, összefüggő barokk épületegyüttese lenyűgöző kontrasztot alkot az Adriai-tenger nagy kékségével. Perast ideális nyaralóhely azoknak, akik a szabadságuk alatt csendre és nyugalomra vágynak: nincsenek zajos bulik, szórakozóhelyek, és még a kocsikat is kitiltják a tengerpartról a nyári hónapokra.