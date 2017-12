Kim Dzsongun Szöulban járt?

Nem mindennapi jelentre figyelhettek fel Dél-Korea fővárosának lakói: az észak-koreai diktátor sétált fel-alá Szöul utcáin. Legalábbis a férfi a megszólalásig hasonlított rá, öltözéke, de még a gesztusai is Kim Dzsongunéra emlékeztettek. A meglepett turisták fotót is kértek tőle.

A BBC filmjében szereplő férfi valójában Min Jong Kim, aki Dragom Kim néven mutatkozik be a tévécsatornának. Azt mondja, négy éve kezdte el utánozni a diktátort, mert a hadseregben mindenki vele hasonlította össze. Járt már az Egyesült Államokban is, ott is nagy feltűnést keltett, és volt, hogy meg akarták ütni. De többnyire mókásnak találják őt, két éve pedig egy reklámfilmben is szerepelt Barack Obama amerikai elnök hasonmásával – írja az Asia Times.