Bojkottra szólítanak fel a Ryanair új poggyászszabályzata miatt

Hétfőn lépett életbe a Ryanair új szabályzatra, amely korlátozza a kézipoggyászok felvitelét a fedélzetre. Egy spanyol szervezet szerint bojkottálni kéne a légitársaságot.

Január 15-től a Ryanair azon utasai, akik nem elsőbbségi jeggyel utaznak, nem vihetik fel magukkal a fedélzetre a második, nagy kézipoggyászukat, csak a kisebb csomagjukat. A gurulós kisbőröndöket le kell adni a beszállókapunál, hogy az ingyen elszállítsák a repülő csomagterében. Kivéteét képeznek azok, akik Priority szolgáltatást vásároltak (beleértve a Plus, Flexi Plus & Family Plus jegytípusokat). Ők továbbra is két kézipoggyászt vihetnek fel magukkal.

Bojkottfelhívás Spanyolországban

A spanyol Légiközlekedési Felhasználók, Vállalkozók és Szakemberek Szövetsége (Asetra) úgy véli, a Ryanair új csomagpolitikája aránytalan, a nagyobb kézipoggyászok felviteléért elkért díj pedig a vásárlók kifosztása. A szervezet az ír légitársaság bojkottjára szólítja fel a spanyolokat, a fejlesztési minisztériumot pedig arra szólítja fel, hogy csökkentse a Ryanair résidejét a spanyolországi reptereken. Az Asetra azt sem tartja elfogadhatónak, hogy a fapados cég 50 eurót kér, ha valaki nem tartja be az új szabályt - írja a Daily Mail.

Korábban két csomagot lehetett felvinni a fedélzetre, egy legfeljebb 55cm x 40cm x 20cm-es bőröndöt és egy legfeljebb 35cm x 20cm x 20cm-es kisebb táskát. A gyakorlatban azonban a nagyobb kézipoggyászok jó része eddig is lekerült a csomagtérbe, ha a csomagok nem férnek fel az utastérbe. Hétfőtől viszont már biztosan lekerülnek, kivéve, ha az utas nem veszi meg hozzá a Priority szolgáltatást. Ennek ára a weboldalon készített foglalás közben hozzáadva 1750 forint, telefonon vagy a reptéren pedig 2100 forint.

A Ryanair már korábban enyhített a feladott poggyászok szabályain. Ennek értelmében a felső tömeghatár 15-ről 20 kg-ra emelkedett, a standard csomagfeladási díj pedig 35 euróról 25 euróra csökkent.