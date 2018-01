Ön töltene velük egy éjszakát Mumbai nyomornegyedében?

Nyolcezer forintnak megfelelő összegért kínál szobát Mumbai nyomornegyedében egy indiai család holland segítséggel. Mindenkinek hasznos kezdeményezés vagy megvetendő nyomorturizmus?

Aki a világ fejlett országaiból Indiába utazik, azt többnyire mellbe vágja az ott tapasztalható szegénység. Pedig a turisták többsége elkerüli a nagyvárosok nyomornegyedeit, és a rendezettebb városrészek szállodáiban, vendégházaiban száll meg.

Egy holland fiatalember most új élményt kínál: akit érdekel, eltölthet egy éjszakát Mumbai nyomornegyedében egy 16 fős családdal. A 32 éves David Bijl egy nonprofit szervezetben dolgozik együtt Ravi Sansival, és azt találta ki, hogy egy Facebook-oldalon turistákat szervez társa házába.

A kényelmi faktor mindössze annyi, hogy a legfeljebb két vendégnek saját szobája, új matraca, légkondicionálója és egy lapos tévéje van. A szobába egy létrán kell felmászni.

A fürdőszobát azonban a családdal kell megosztani, a vécé pedig nyilvános.

A család a nappaliban, konyhában és egy másik hálószobában él, így közelről meg lehet velük ismerkedni. Az ár egy éjszakára 2000 rúpia, ami körülbelül 8000 forintnak felel meg, és teljes egészében a családhoz megy.

A holland ötletgazda szerint a kezdeményezés azért jó, mert az érdeklődők megtapasztalhatják, milyen extrém szegénységben élni. Van itt szépség is, és az emberek gyakran boldogok" – nyilatkozta a Times of Indiának Bijl, aki szeretné kiterjeszteni a szobakiadást más családokra is.

Nem mindenki ért azonban egyet a kezdeményezéssel. Egyesek szerint a nyomornegyedek nem a kulturális örökség részei, ezért nem kell azokat mutogatni. Mások úgy vélik, az ott alvás csak a gettótúrák meghosszabbítását jelenti, ahol az érzéketlen turisták kiállítási tárgyakként tekintenek az ott nyomorgó helyiekre. Bijl azonban épp azzal érvel, hogy így több idő marad az interakciókra az ott élőkkel, ahelyett, hogy a turisták csak egy szelfiképet töltsenek fel a Facebook-oldalukra. Ráadásul a pénz az ott élőket segíti.