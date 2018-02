Ha az Egyesült Államokra gondol az ember, többnyire modern nagyvárosok, felhőkarcolók jutnak az eszébe. Pedig ott is vannak olyan helyek, amelyek akár Európában is lehetnének. Vannak köztük valóban régiek, de olyanok is, amelyeket csak nemrég húztak fel. Ezek közül válogattunk a Huffington Post összeállítása alapján.