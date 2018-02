Növeli a bőrrák kockázatát, ha sokáig nézünk ki a repülő ablakán

A legtöbb ember szeret kibámulni a repülő ablakán, az alatta elsuhanó tájban gyönyörködve. Pedig eközben komoly veszélynek teszi ki magát a szakértők szerint.

„A bőrrákot okozó ultraibolya-sugárzásnak két fajtája van, az UVA és az UVB. Ha repülőn utazunk, a leégéssel leginkább társított UVB-sugárzást kiszűri az ablak, de az UVA-t nem. Mivel jóval közelebb vagyunk az ózonréteghez, a nap sugarai jóval károsabbak" – magyarázta a Telegraphnak Matt Gass, a Brit Bőrgyógyászszövetség (BAD) szóvivője.

„Az UVA át tud hatolni az ablakon, és a bőrbe és mélyebben behatol, mint az UVB. A napozókrémben lévő UVA-védelem segít megvédeni a bőrt az ultraibolya-sugárzás miatti öregedéstől, mint a ráncosodás, és potenciálisan a bőrráktól is" – idézi a lap a BAD véleményét.

Egy 2015-ben készített felmérés a melanoma (a festéktartalmú sejtek rosszindulatú burjánzása) előfordulásának kockázatát vizsgálta a pilóták és a kabinszemélyzet körében. A Journal of the American Medical Association című lapban közölt kutatás szerint a pilóták 30 ezer láb (9144 méter) magasan repülve 56 perc alatt annyit UVA sugárzást kapnak, mint ha 20 percet szoláriumoznának. Ezek az értékek magasabbak lehetnek, ha a repülő vastag felhőréteg vagy hófödte talaj felett halad el, amelyek az UV sugárzás akár 85 százalékát is visszaverhetik.

A kutatásból kiderült, hogy a repülő ablakai a leégésért felelős UVB-sugárzás 99 százalékát elnyelték, de az UVA-nak csak a felét. „Ez elég veszélyes ahhoz, hogy növelje a bőrrák kialakulásának kockázatát" – mondta Dr. Richard Dawood, a Telegraph Travel egészségügyi szakértője.

Ezeket a potenciális kockázatokat azonban minden repülőgéptípusra és az utastérre vonatkoztatni „kicsit spekulatív" lenne – tette hozzá Dr. Dawood. Az idézett tanulmányban az UV-sugárzást egy Socata TBM850 légcsavaros magángép pilótafülkéjében mérték. A modern utasszállítók ablakai több UV-sugárzást szűrhetnek ki. Ráadásul, ha a pilóták nem is, az utasok lehúzhatják az ablakuk redőnyét.