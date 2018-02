Az alábbi videót Mexikó partjaitól nem messze rögzítették, ahol egy turistacsoport bálnalesen vett részt. Sikerült is találkozniuk velük: előbb egy kisbálna jött a hajóhoz, majd az anyja is érdeklődve odaúszott hozzájuk. Az egyik nő meg is simogatta a hatalmas állatot, ám az alámerült, és a légzőnyílásából kifújva a levegőt jól eláztatta a csapatot. A találkozó így különösen emlékezetes maradt számukra.

A teljes videó itt tekinthető meg.