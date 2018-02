Lezárják a turisták előtt Thaiföld leghíresebb strandját

Amikor 2000-ben bemutatták a Magyarországon A part címmel vetített filmet, a thaiföldi Maya-öböl sorsa megpecsételődött. A fiatal hátizsákos turisták kolóniájának életét bemutató alkotás nyomában turistaözön indult a híressé vált strandra, amiben nyilván nem kis szerepe volt a főszereplőnek, Leonardo DiCapriónak is.

Ma naponta 5 ezren érkeznek csónakokon Ko Phi Phi Lee sziget idilli partszakaszára az olyan nagy üdülőhelyekről, mint Krabi vagy Phuket. Az emberáradat akkora, hogy az már komolyan veszélyezteti a környék koralljait. A hatóságok ezért úgy döntöttek, hogy a nyári hónapokban betiltják a turisták látogatását az öbölbe, hogy a tengeri élővilág regenerálódni tudjon.

Más thaiföldi strandokon már alkalmazták ezt a módszert, de a legismertebbnek számító Maya-öbölben most vezetik be először. A júniustól szeptemberig tartó három hónapos tilalom a főszezonon kívül esik, amikor a folyamatos esők miatt egyébként is kevés turista látogat oda - írja a Telegraph.

Kutatások szerint Thaiföld korallzátonyainak 72 százaléka mára elpusztult a turizmus okozta vízszennyezés és a horgonyzó hajók miatt. Ez az arány tíz éve még csak 30 százalék volt. Az országba látogató turisták száma eközben drámai mértékben nőtt: 1998-ban még csak 7,8 millió külföldit fogadtak, tavaly már közel 35 milliót.

Néhányan üdvözölték a lépést, mondván, a természet érdekei végre a profitszempontok elé kerültek. Mások szerint viszont csak a teljes tilalom, vagy legalább a látogatók számának korlátozása jelentene tartós megoldást a problémára. Ez azonban nyilván csapás lenne az idegenforgalomból élő lakosságra.