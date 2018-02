Ezzel a kézipoggyásszal a taxit is megspórolja a reptérről

Már rendelhető az a kisbőrönd, amely néhány mozdulattal átalakítva motorkerékpárként szolgál. A Modobag akkumulátorjait egy óra alatt feltölteni, egy töltéssel pedig akár 10 km-t is megtesz 12 km/h-ás sebességgel (ez körülbelül háromszorosa az átlagos gyaloglásénak). A szerkezet olyan erősre tervezték, hogy akár 118 kg-os embert is képes elvinni a hátán. Van rajta két USB-kimenet, ezért laptopot vagy telefont is lehet tölteni róla.

Vannak azért árnyoldalai is az újításnak. Bár rövidebb utakra kiváló eszköz lehet, az utas jóval kényelmetlenebb pozícióban ül rajta, mint egy hagyományos motorkerékpáron. Tömege üresen is 9 kg, mérete pedig 56 x 36 x 23 cm, ami épp meghaladja például a Ryanair vagy a Wizz Air megengedett dimenzióit (előbbinél 55 x 40 x 20 cm a limit, utóbbinál 55 × 40 × 23 cm).

A legfájóbb tulajdonsága azonban az ára: jelenleg 1495 dollárért, azaz 376 ezer forintért lehet megrendelni, a szállítás pedig az első negyedévben várható. Ha tehát valaki a taxiköltség megspórolására veszi meg, annak nagyon sokat kell utaznia ahhoz, hogy bejöjjön az ára.