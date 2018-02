Ezek a legjobb strandok Európában

Taroltak a spanyol strandok a TripAdvisor utazási oldal idei európai toplistáján: az első tízből három van a mediterrán országban. Némi meglepetés, hogy a top 10-be egy angliai partszakasz is bekerült. Jól szerepeltek még az görög strandok, Horvátország partszakaszai viszont továbbra is méltatlanul mellőzöttek, amire talán a TripAdvisor felhasználóinak összetétele lehet magyarázat.

Európában a legnépszerűbb idén is San Sebastián La Concha nevű strandja lett. A baszkföldi város – neve baszk nyelven Donostia – nemcsak a strandjáról, de gasztronómiájáról is híres: itt a világon a legmagasabb az egy négyzetkilométerre jutó Michelin-csillagos éttermek száma.

A világelső a Karib-tengeren van

Míg tavaly egy brazil sziget strandja vezette a TripAdvisor világranglistáját, idén a Karib-tengerre kell érte utazni. Az első helyezett ugyanis a Turks- és Caicos-szigeteken található Grace Bay a rangsorban.

A tíz legnépszerűbb strand a világon

(a TripAdvisor felhasználói szerint)

1. Grace Bay, Providenciales, Turks- és Caicos-szigetek

2. Baia do Sancho, Fernando de Noronha, Brazília

3. Varadero Beach, Varadero, Kuba

4. Eagle Beach, Palm – Eagle Beach, Aruba

5. Seven Mile Beach, Seven Mile Beach, Nagy-Kajmán

6. Playa de la Concha, Donostia-San Sebastián, Spanyolország

7. Clearwater Beach, Clearwater, Florida

8. Seven Mile Beach, Negril, Jamaica

9. Bavaro Beach, Bavaro, Dominikai Köztársaság

10. Playa Norte, Mujeres-sziget, Mexikó