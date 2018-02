Ezek a legnépszerűbb hazai termálvizes fürdőhelyek

A magyarok szerint Hajdúszoboszló a legnépszerűbb belföldi termálvizes fürdőhely – derül ki a hévízi NaturMed Hotel Carbona megbízásából készített országos reprezentatív kutatásból.

A felmérés eredményei alapján a hazai fürdőzés helyszínei széles körben ismertek, és a vendégéjszakák növekvő száma is alátámasztja, hogy fürdővárosaink a belföldi turizmus kiemelt célpontjai. A felnőttek körében készített országos reprezentatív kutatásban arra keresték a választ, hogy a magyarok mely hazai fürdőhelyeinket tartják a legnépszerűbbnek.

Müller-Pápai Zsuzsanna, a NaturMed Hotel Carbona vezérigazgatója a kutatás kapcsán kiemelte, hogy helyi adatok alapján a Hévízen eltöltött vendégéjszakák száma 2017-ben először haladta meg az 1,2 milliót, és a KSH adatai is a fürdővárosok évről évre növekvő turisztikai vonzerejét mutatják. A hévízi szálloda kutatása alapján a termálfürdőzés a fiatalok és a középkorúak körében is népszerű, ami szintén igazolja, hogy a hazai fürdővárosok hosszú távon is a belföldi turizmus kiemelt célpontjai lesznek.