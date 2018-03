Útnak indult a világ legnagyobb utasszállító tengerjárója

A nyugat-franciaországi Saint-Nazaire-ben a hétvégén átadták a világ legnagyobb utasszállító tengerjáróját a Royal Caribbean hajótársaságnak.

A 362,1 méter hosszú, 72,5 méter magas és 65 méter maximális szélességű Symphony of the Seas már el is indult Barcelonába, ahonnan március 31-én visz elsőként utasokat egy Nápolyt és Rómát (Civitavecchia) érintő, öt éjszakás útra. Erre a nyitás-előtt útra ugyan nem lehet jegyet venni, de az első hivatalos útra, amely szintén Barcelonából indul április 7-én, még van hely: a hét éjszakáért 747 eurót (235 ezer forint) kell fizetni.

A novemberig tartó időszakot a Földközi-tengeren tölti majd a Symphony of the Seas, spanyol-, francia- és olaszországi kikötők között szállítva az utasokat. Utána a monstrum átszeli majd az Atlanti-óceánt, és a floridai Miamiban fog állomásozni egész évben, onnan indítja majd útjait – áll a Royal Caribbean közleményében.

Kattintson a képre, és nézze meg galériánkat!

A Symphony of the Seas bruttó űrtartalma (ez a hajók összes belső térfogatát jellemző, dimenzió nélküli mérőszám) 228 081. Ez 1081-gyel több, mint testvéréé, a Harmony of the Seas-é, amelyet 2016-ban adtak át, és eddig a világrekordot tartotta. Elődjénél gyorsabb és csendesebb is lesz az ígéretek szerint.

A társaság közleménye szerint az új hajó 5518 vendéget fogad majd kétfős elhelyezéssel a 2759 kabinban, amelyek között lesz 28 tengerre néző, balkonos is. A vendégeket 2200 alkalmazott szolgálja majd ki. Időtöltésükről pedig többek között több tucat étterem, bár, előadóterem, korcsolyapálya, kosárlabdapálya, mászófal gondoskodik, valamint a legmagasabb csúszda, amely tengerjárón működik.