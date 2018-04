A hosszú tél után hirtelen berobbant tavaszi időben virágszőnyeg borítja a Pilisi Parkerdőt. Az úgynevezett „tavaszi aszpektus" növényeinek életstratégiája a lombfakadás előtti gyors virágzás, így csak rövid ideig gyönyörködhetünk szépségükben. De milyen virágokkal is találkozhatunk, ha kirándulni indulunk a tavaszi erdőben?

A növények egy csoportja a lombfakadás előtt virágzik, amikor még sok fény jut a talajra. Mire a fák és bokrok levelei kihajtanak, ezek a néhány hétig látható virágok eltűnnek, és már csak az értő szem veheti észre zöld levelüket az aljnövényzetben. A föld alatt azonban ekkorra már ott nyugszanak a jövő magjai, és azok a gumók, amelyek tartalékaiból a következő kora tavaszi virágzáshoz elegendő tápanyaghoz jut a növény.

Letépni nem szabad őket!

Sokan indulnak ilyenkor csak azért kirándulni, hogy gyönyörködhessenek az erdők alját borító virágszőnyegben, vagy beszívják az időnként akár egész hegyoldalakat uraló virágillatot. Érdemes is útra kelni, de ne feledjük, hogy a védett területeken egyetlen növényt sem szabad gyűjtenünk – figyelmeztet a Pilisi Parkerdő közleménye. Különösen igaz ez az önmagukban is védett fajokra. A tavaszi virágokat egyébként sem érdemes letépni, mert nagyon rövid idő alatt, legtöbbször már az erdőszélre érve elhervadnak. Annál pedig nincs is szomorúbb látvány, mint amikor hervadt virágok eldobott csokrai szegélyezik az erdőszéli sétautak és az erdei parkolók környékét.

Milyen fajokkal is találkozhatunk, és mit érdemes tudni róluk? Kattintson a képre, és megtudja!

Aki képeken is szeretne jobban megismerkedni az egyes fajokkal, látogasson el a parkerdo.hu oldalra, vagy kövesse a Pilisi Parkerdő Facebook-oldalát, ahol egymás után közzétesszük a pilisi erdészek tavaszi virágokról készített fotóit.