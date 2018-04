Ha biztonságosabb, akkor miért nem háttal ülünk a repülőn?

Manapság sok izgalmas tervvel lehet találkozni a repülőgépek utasterének átalakítása kapcsán, egy valami azonban tabunak számít, noha jelentősen növelné a biztonságot. Akkor miért nem utazunk háttal a repülőn?

Azt talán kevéssé kell magyarázni, miért növelné jelentősen a repülésbiztonságot, ha az üléseket fordítva szerelnék fel a repülőgépeken. Egy kényszerleszálláskor vagy ütközéskor a biztonsági öv bár fontos szerepet tölt be – jóval kevesebb védelmet képes nyújtani, mint egy fejtámasszal ellátott háttámla, amely szétosztja az ütközéskor fellépő nyomást. Az Asiana Airlines 2013-as baleseténél például sok gerincsérülést meg lehetett volna előzni, ha az utasok háttal utaznak.

Bár időről időre felmerül javaslatként, a fordított ülések ötlete nem tudott teret nyerni a légitársaságoknál. Ennek csak az egyik oka az, hogy az utasok többsége nem szeret háttal utazni. A vonatokon jól megfigyelhető ez a jelenség, hiszen a menetirányba néző ülések hamarabb elhasználódnak.

Nem éri meg

A nagyobb visszatartó erőt azonban az jelenti, hogy a légitársaságoknak komoly költséggel járna a fordított ülésrendnél. Mégpedig azért, mert ilyenkor az ütközésnél magasabbra kerül a súlypont, és az ülésre nagyobb erő hat. Következésképp az üléseket és azok rögzítését is meg kellene erősíteni, ami nagyobb teherrel és üzemanyag-fogyasztással járna, ezt pedig a légitársaságok nem vállalják – mondta a Telegraphnak David Learmount, a FlightGlobal.com repülési szaklap szerkesztője. Hozzátette, hogy a hárompontos biztonsági öv is hasonló súlypontemelkedéssel járna, ezért azzal is ugyanez a probléma.

Ha valaki ennek ellenére nagyobb biztonságra vágyik, az már most is talál hátranéző üléseket. Ehhez azonban mélyen a pénztárcájába kell nyúlnia, ugyanis ezek British Airways, az American Airlines, az Etihad és United business osztályán érhetők el. Persze ezek a légitársaságok sem a nagyobb biztonság, hanem jobb helykihasználás végett alkalmazzák azokat.