Arab kézben kelt új életre a legendás brit luxushajó

Valaha a tengereket szelte a Queen Elizabeth 2, most egy dubaji kikötőben lehorgonyozva szállodaként várja vendégeit.

A Queen Elizabeth 2 (rövidítve QE2) 1969-ben állt szolgálatba, és 25-ször szelte körbe a világot több mint 2,5 millió utast szállítva. Tíz évvel ezelőtt egy dubaji állami vállalat, a Dubai World vásárolta meg 100 millió dollárért a világ egyik leghíresebb hajóját. A PCFC Hotels ugyanennyit költött a felújítására, a legendás tengerjáró így mostantól a Mina Rasid kikötőben lehorgonyozva szállodaként várja vendégeit.

A felújításnál törekedtek arra, hogy megtartsák az eredeti dizájnt, de a szolgáltatások már a 21. század követelményeinek is megfelelnek. Mobiltelefonról lehet intézni a becsekkolást, a szobák nyitását, a világítást és a tévét is – írja a Daily Mail. A vendégeket 1300 szoba várja, melyek ára kevesebb mint 200 dollártól egészen 15 ezer dollárig terjed egy éjszakára. A hajón egy múzeum is helyet kapott, a gasztronómiai élvezetekről pedig 13 étterem és bár gondoskodik. A falakon pedig az Egyesült Arab Emírségek uralkodóinak képe mellett a fiatal II. Erzsébet királynő, valamint Samuel Cunard, a hajót megépítő vállalat alapítója látható.