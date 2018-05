A világ legfuturisztikusabb szállodája épülhet fel

Mert nagyot álmodni egy angol tervezőiroda, amely egy kanadai mérnöki irodával együtt a világ egyik legérdekesebb szállodáját építené fel. Akár Magyarországon is.

Milyen érzés lehet egy 19 méter magas, hosszúkás, szögletes kabinban tölteni az éjszakát? Ezt kínálja ugyanis a Tetra Hotel koncepciója, amely 42 lakosztályt építene egymás mellé úgy, hogy lenne benne étterem, bár, valamint tér kiállításokra és vásárokra. Mindezt nulla széndioxid-kibocsátás mellett, környezetbarát módon.

A 19 méteres kabinok mindegyik több szintet foglal magában. A legfelső szinten van az ágy, ahonnan gyönyörködni lehet a csillagos égboltban. Alatta a zuhanyzó, még lejjebb egy kanapé a kikapcsolódásra, a legalsó szinten pedig egy dolgozószoba íróasztallal.

Az egész egy olyan modul megtervezésével kezdődött, amelyet a távmunkában dolgozók kerti irodájaként képzeltünk el – mesélte az Origónak David Ajasa-Adekunle, az Innovation Imperative iroda alapítója. A tetra shed® komoly visszhangot váltott ki, a szállodaipar érdeklődését is felkeltette, ezért állami támogatással kifejlesztették a szállodai változatát, a Tetra Hotelt. A tervező a szokatlan koncepció előnyeire a rotterdami kockaházakat hozta fel példának, amelyek különleges építészeti megoldásukkal népszerű turisztikai attrakcióvá váltak.

A kanadai WSP mérnöki irodával közösen most olyan helyszíneket keresnek a világon, amelyek környezete meghökkentő. A Zöld-foki szigetek, Norvégia, Kanada, Új-Zéland, Spanyolország, Portugália, Andorra és az Egyesült Királyság mellett Magyarország is szóba került. A tervet 2015 őszén egy kiállításon mutatta be Budapesten David Ajasa-Adekunle, és felvetődött egy 9. kerületi helyszín is a megvalósításra – mondta lapunknak a tervező, aki továbbra is potenciális helyszínnek tartja Budapestet, de nem bocsátkozott részletekbe egy formális megállapodás előtt. A WSP közleménye szerint az első helyszín megnevezése idén nyáron várható, és továbbiak is lesznek még.