Kiderült, mi a legnépszerűbb úti cél pünkösdkor

A meleg, napos idő már a balatoni szálláshelyeknek kedvez, a pünkösdi hosszú hétvégén útnak indulók körében Siófok a legnépszerűbb. A forgalom egy átlagos májusi hétvége több mint másfélszerese, tavalyhoz képest pedig 41 százalékos a növekedés. Nyári előrejelzés: már 4 hónappal előre foglalunk szállást, a fürdővárosok és a népszerű strandok élen járnak az úti célok között.

A pünkösdkor hosszú hétvégézők körében Siófok, Budapest és Eger mellett Hajdúszoboszló és Balatonfüred a legnépszerűbbek. A forgalom több mint másfélszerese, mint egy átlagos májusi hétvégén, és 41 százalékkal haladja meg a tavalyi év ugyanezen időszakát. „A forgalom élénkülése miatt ugyan ismét elégedettek lehetnek a szállásadók, az előtte és utána következő időszakokra viszont negatív hatással van az újabb hosszú hétvége – magyarázta Drávai-Mészáros Judit, a Szallas.hu marketing menedzsere. – A pünkösdi napokat közvetlenül megelőző hétvégén 53 százalékos, utána pedig 74 százalékos a visszaesés a tavalyi év egy átlagos májusi hétvégéjének forgalmához képest."

Top 10 belföldi úti cél pünkösdkor

1. Siófok

2. Budapest

3. Eger

4. Hajdúszoboszló

5. Balatonfüred

6. Nyíregyháza

7. Miskolctapolca

8. Gyula

9. Pécs

10. Szeged

A legnagyobb foglalási érték eddig 701 500 forint, míg a legkisebb 2 090 forint. A Szallas.hu oldalon belföldi szálláshelyet foglalók körében, attrakciók tekintetében töretlen a népszerűsége az egri várnak, a Miskolctapolca Barlangfürdőnek és a Hévízi Tófürdőnek, az ide szóló kedvezménykuponokat töltötték le a legtöbben. „A kedvezménykuponok tavalyi bevezetése óta folyamatosan monitorozzuk, mely turisztikai attrakciók vonzzák az érdeklődőket tömegesen. A top 10-es lista tagjai szinte állandóak, persze a szezonalitás némileg átrendezheti a sorrendet" – nyilatkozta a szakember.

Sok pénz maradt a SZÉP-kártyákon

Az OTP Csoport tájékoztatása szerint május 7-én még mindig 2,9 milliárd forint lapult az OTP SZÉP-kártyákon abból az összegből, amit a munkáltatók 2016-ban utaltak a kártyabirtokosok részére. Érdemes felhasználni a rendelkezésre álló keretet, ugyanis ha ezt nem teszik meg ügyfeleink, a fennmaradó összeget a jogszabályok alapján vissza kell utalnunk a munkáltatónak – mondta Vargáné Jandrasits Ildikó, az OTP Csoport cafeteria üzletágvezetője. – Akár a pünkösdi hosszú hétvégére vagy a nyári belföldi előfoglalásokra is fordítható az összeg."

A közelgő ünnepi időszakra a legnagyobb SZÉP-kártyás foglalás értéke eddig 196 200 forint volt. „A SZÉP-kártyás fizetést megjelölő utazók csaknem egyharmada vendégházba foglalt szállást, nagyságrendileg hasonló a száma a négycsillagos hoteles foglalásoknak is a SZÉP-kártyások körében, ami eltérés a SZÉP-kártyát mellőzők táborához képest, ugyanis ők a vendégházak mellett az apartmanokat preferálják" – árulta el Mészáros Judit.

Nyári előrejelzés: az M7-es zsúfolt lesz

Siófok, Balatonfüred és Zamárdi is óriási forgalomra számíthat, de a horvát üdülőhelyek, mint Crikvenica, Vir, Zadar, Medulin is vonzzák a magyar turistákat. Átlagosan 83 394 forint értékben foglalunk, ha pedig SZÉP-kártyával rendezzük a cechet, akkor 112 600 forint értékben választunk szállást a nyáron. „A főszezonos foglalások jellemzően hosszabb időre szólnak, átlagosan 3,8 napra, ami az élményturizmus számára is kedvező lehet, hiszen a vendégek a környező települések programkínálata iránt is érdeklődnek" – tette hozzá Mészáros Judit.

Top 10 belföldi úti cél nyáron

1. Siófok

2. Hajdúszoboszló

3. Balatonfüred

4. Eger

5. Gyula

6. Zalakaros

7. Szeged

8. Zamárdi

9. Hévíz

10. Keszthely