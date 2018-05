Ha Ryanairrel repül, ezt mindenképp olvassa el!

Úgy tűnik, a nagy fapados légitársaságok egyre inkább arra igyekeznek rábírni utasaikat, hogy fizessenek az ülőhelyükért. Most a Ryanair szigorított a szabályokon.

Az eddigi négy napról 48 órára csökkenti a Ryanair azt az időt, amely az ülőhelyükért nem fizető utasok rendelkezésére áll az online becsekkolásra az indulás előtt. Az intézkedés június 13-tól lép életbe – írja a Daily Mail. A helyükért külön díjat fizető utasok továbbra is 60 nappal az indulás előtt elvégezhetik az utasfelvételt.

Az ír fapados légitársaság 2016 novemberében csökkentette négy napra az addigi egy hétről a becsekkolási időt az ülőhelyükért nem fizető utasoknak. Ezt akkor azzal indokolták, hogy a lépés bővíti a választási lehetőségét azoknak, akik le akarják foglalni előre az ülőhelyüket, és a vásárlók visszajelzései alapján döntöttek így. Most tovább szigorítanak az eddigi szabályokon.

A döntés azoknak lehet kellemetlen, akik már az indulás előtt be akarnak csekkolni a visszafelé tartó járatukra is. Most ezt külföldön kell elvégezniük. Ezt a Ryanair mobil applikációjával is meg lehet tenni, és az uniós roamingdíjak eltörlésével már wifit sem kell feltétlenül hozzá keresni, ám érdemes figyelni arra, hogy egy sor repülőtéren még nem fogadják el az okos telefonra érkező beszállókártyát. Ott marad nyomtatás egy internetkávézóban vagy a szálláson. A reptéren kiállított beszállókártya jelenleg 55 euró, illetve font.

Fapados praktikák

A Wizz Air tavaly csökkentette a korábbi 30 napról mindössze 48 órára azt az időt, amely a járatindulás előtt rendelkezésre áll az internetes utasfelvételre az ülőhelyet nem választó utasok számára. Ők nemrég abban másolták le a Ryanair meglévő gyakorlatát, hogy szétültetik az egy foglaláson szereplő személyeket, ha azok nem fizettek külön az ülőhelyükért (erről itt írtunk bővebben).