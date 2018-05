Nézze meg, melyek a legolcsóbb légitársaságok!

A világ öt legolcsóbb légitársaságából négy ázsiai, már ami a nemzetközi útvonalakat illeti – derül ki egy friss rangsorból. Ráadásul nem biztos, hogy a fapadosok megverik a hagyományosokat.

Ázsiai légitársaságok dominálják azt az olcsósági rangsort, amelyet a Rome2Rio utazástervező cég állított össze az egy kilométerre jutó költségek alapján. A felmérésben a világ 200 légitársaságát vizsgálták 2018 januárjában és februárjában, és másfél millió árat hasonlítottak össze a turistaosztályon.

Kattintson a képre, és nézze meg 10 legolcsóbb légitársaságot a nemzetközi járatokon!

A cég több listát is összeállított. A belföldi járatok általában olcsóbbak fajlagosan, ezért ott a sorrend más, mint a nemzetközi útvonalakon. A belföldi listát – csakúgy, mint az összesítettet – a Tiger Air Australia vezeti 6 centes kilométerenként költséggel.

A 2016-os jelentésünk óta jelentős változásokat láthattunk az árazásban és a sorrendben – kommentálta a felmérést a Telegraphnak a Rome2Rio operatív igazgatója. Kirsteene Phelan kiemelte, hogy a légitársaságok igyekeznek az utasokra hárítani a magasabb üzemanyagárakat és üzemeltetési költségeket, és egyre több szolgáltatásért kell fizetni.

Bár a Ryanair is drágult – most 9 helyett 10 centért repül egy kilométert –, továbbra is a legolcsóbb légitársaságnak számít Európában (a világon pedig a hetediknek). A Wizz Air 13 centes eredménye az 53. helyre volt elegendő a világranglistán, míg az EasyJet – jóval leszakadva a többiektől – a lista második felében szerepel 19 centes kilométerenkénti költséggel.

Akit részletesebben is érdekel a jelentés, itt böngészheti a listákat.