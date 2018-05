Rendesen kiakasztotta utastársait egy férfi

Idegen emberekkel összezárva lenni tízezer méter magasan – ez maga a pokol, ha egyes útitársaink képtelenek betartani a társas létezés minimális szabályait. A Denverből Dél-Karolinába tartó Frontier Airlines járaton ülőknek most bőven kijutott ebből, egy férfi ugyanis egészen odáig ment, hogy lepisilte az előtte lévő ülés háttámláját.

Michael A. Haag már a pisilős incidens előtt is felhívta magára utastársai figyelmét azzal, hogy egymás után két pohár vodkát rendelt, majd tapizni kezdte a szomszédos ülésen alvó nőt, egy másikat pedig azzal zaklatott, hogy a szexuális szokásai iránt érdeklődött – nyilatkozta a járat egyik utasa a CBS Denvernek. A nyilatkozó utas akkor figyelt fel Haagra, amikor az egyik nő kiabálni kezdett: „this man f…ing touches me one more time I’ll f…ing kill him! Az indulatszavakat kihagyva: „Ha még egyszer hozzám ér ez a fickó, kinyírom!”

Ezek után a személyzet megpróbálta elkülöníteni a súlyosan ittas férfit a többi utastól: a gép hátsó, üres részébe vezették. Haag mindennek elhordta a légiutas-kísérőket, majd letolta a cipzárját, és lepisilte az előtte lévő ülés háttámláját.

A férfit fél órával a landolás után letartóztatták a Charleston repülőtéren, majd miután kifizetett 25 ezer dollár (közel hétmillió forint) óvadékot, szabadon engedték.